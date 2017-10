Tips untuk Anda yang Sering Kali Tak Kuasa Menahan Lapar

Metrotvnews.com, Jakarta: Tubuh membutuhkan energi sebelum memulai aktivitas pada pagi hari yang didapatkan melalui sarapan. Sayangnya, masih banyak orang yang melewatkan sarapan karena tak sempat, atau sengaja tidak sarapan karena khawatir menjadi gemuk.



Menurut ahli nutrisi penulis buku The F-Factor Diet, Tanya Zuckerbrot R.D, sarapan pagi setelah perut kosong semalaman dapat meningkatkan metabolisme, pembakaran kalori sepanjang hari menjadi lebih efisien.



Zuckerbrot menekankan bahwa kunci dari semuanya adalah jenis makanan yang Anda konsumsi. Saat sarapan, hindari makanan mengandung glukosa tinggi seperti donat karena akan membuat kadar glukosa melonjak, kemudian turun drastis. Ini akan menyebabkan Anda merasa lapar pada sekitar pukul 11.00.



Sebaiknya, Anda mengonsumsi kelima makanan berikut ini saat sarapan, karena akan membuat Anda kenyang hingga tiba jam makan siang.



1. Pisang



Pisang merupakan salah satu makanan terbaik untuk sarapan. Karbohidrat yang terkandung dalam pisang akan membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Selain itu pisang dapat membantu menurunkan tekanan darah secara alami, dan baik untuk penderita hipertensi.



2. Telur



Sebuah studi yang dilakukan Internal Journal of Obesity menyebutkan bahwa orang yang makan dua butir telur saat sarapan akan merasa lebih kenyang, sehingga akan makan lebih sedikit pada siang hari.



3. Roti gandum



Karbohidrat sangat penting ketika sarapan. Namun jenis karbohidrat yang dipilih akan membuat perbedaan lebih besar bagi kesehatan Anda. Masukkan roti gandum dalam menu sarapan Anda untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan karbohidrat.



4. Alpukat



Lemak dan dan serat sehat dalam alpukat merupakan perpaduan yang bagus untuk sarapan. Lemak tak jenuh dalam alpukat membuat Anda tetap kenyang hingga tiba jam makan siang.



5. Selai kacang



Selai kacang merupakan sumber protein dan lemak yang yang membuat Anda tetap kenyang hingga makan siang.



Baik pisang, telur, roti gandum, alpukat, dan selai kacang mempunyai keunggulan masing-masing dalam hal kandungan nutrisi.



Nikmati delapan kebaikan dari tiap sachetnya, yakni Hi-Calcium & Hi Vit D, Hi Fiber, oat utuh, kandungan gula 50 persen lebih rendah (less sugar), 11 vitamin & 7 mineral, mengandung kebaikan sayuran, rasa lebih enak dan mengenyangkan. Anda bisa memilih rasanya sesuai selera, vanila dan coklat, keduanya sama-sama enak.







