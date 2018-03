5 Hal yang Sebaiknya Dijauhi ketika Lelah

Jakarta: Rasa lelah merupakan hal normal, apalagi setelah Anda bekerja begitu keras. Istirahat merupakan penawar jitu untuk mengatasinya. Namun, beberapa hal ini sebaiknya Anda hindari untuk meningkatkan kualitas istirahat Anda.



1. Mengonsumsi minuman berkafein

Minum kopi ketika tubuh sedang tidak bersemangat memang baik, tetapi bukan pilihan tepat ketika sedang beristirahat.Kafein memiliki efek sampai lima jam setelah mengonsumsinya."Tubuh akan merasakan lonjakan energi, tetapi otak mengetahui bahwa itu terjadi karena asupan kafein, yang akan berdampak pada kemampuan tidur Anda di malam hari," kata Daniel Barone, MD, ahli tidur di Weill Cornell Center for Sleep Medicine, New York seperti dilansir dari Reader Digest.Praktisnya, jangan mengonsumsi kafein setelah jam 1 siang.Saat Anda lelah, perselisihan-perselisihan kecil bisa dengan cepat membesar. Kurang tidur membuat lebih sulit mengendalikan emosi, menurut penelitian UC Berkeley and Harvard Medical School."Kurang tidur dapat membuat otak memberikan tanggapan yang tidak tepat dan tidak terkendali," kata penulis studi Matthew Walker.Studi lain dari UC Berkeley menemukan bahwa lebih sulit untuk secara akurat membaca ekspresi wajah seseorang saat Anda lelah, yang berarti Anda cenderung salah menafsirkan maksud pasangan Anda.Tidur siang adalah ide yang bagus, tetapi jika Anda tidur siang dengan benar. Tidur terlalu lama atau terlalu berlebihan pada siang hari dapat membuat Anda sulit tertidur pada malam hari, yang dapat menyebabkan Anda kelelahan di hari berikutnya, ujar Dr Barone. Tidur siang yang paling baik adalah 20-30 menit setiap harinya, kata Dr. Barone."Saat Anda lelah, tubuh Anda sedang mencari pelepasan dopamin, makan makanan favorit Anda yang tidak sehat akan memberi makan otak Anda dan membuat Anda bahagia," kata William Suggs, ahli nutrisi dari New York.Efek dari makanan cepat saji tentunya tidak baik untuk Anda, oleh karena itu menambahkannya dengan sayuran atau buah-buahan bisa menjadi pilihan.Anda mungkin berpikir bahwa mengecek sosial media Anda adalah aktivitas santai yang menyenangkan, sangat pas dilakukan saat Anda merasa lelah dan malas.Nyatanya, tidak demikian. Saat Anda lelah, penilaian dan kontrol diri Anda mungkin tidak berada dalam kondisi yang baik sehingga Anda akan cenderung melakukan sesuatu yang kemudian Anda sesali. Selain itu, ponsel Anda juga bisa membuat Anda lebih sulit tertidur. Ditambah efek dari cahaya ponsel akan berpengaruh pula pada otak Anda.(DEV)