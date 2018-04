Empat Tanda Anda Sudah Menjalani Pola Makan Sehat

Jakarta: Pola makan sehat memengaruhi 60 persen kesehatan tubuh. Oleh sebab itu, penting mengadopsi pola makan sehat agar tubuh terhindar dari penyakit.



Apakah Anda sudah melakukannya? Hal itu bisa diketahui dari tanda berikut ini, dilansir dari Insider.

1. Makan ketika lapar dan berhenti ketika kenyang"Sebagai seorang ahli diet berlisensi, aku sering memiliki klien yang tidak tahu apa yang harus dimakan dan berapa banyak yang harus dimakan," ujar Erica Leon."Seringkali seseorang sudah melakukan diet terlalu lama, mereka tidak mengetahui makan yang normal itu seperti apa, atau apa yang disebut dengan intuisi ketika makan. Kita semua memiliki intuisi ketika sedang makan yang merupakan kemampuan untuk merasakan sinyal dari tubuh kita, seperti ketika kita lapar dan ketika kita kenyang."2. Pola makan Anda mengandung berbagai jenis makananPola makan yang sehat mengandung berbagai jenis makanan, bahkan makanan yang dianggap memiliki kandungan kalori yang tinggi, kandungan lemak yang tinggi, atau kandungan karbohidrat yang tinggi. Menurut Leon, untuk mengonsumsi makanan yang sehat sangat penting untuk memiliki makanan yang beragam jenis namun tetap tidak mengonsumsinya berlebihan.3. Menikmati makananMakanan adalah salah satu kesenangan terbesar dalam hidup dan harus sebaiknya tidak perlu membuat aturan-aturan yang ketat terhadap makanan. "Makan itu menyenangkan, fleksibel dan bergizi," kata Leon. "Menikmati makanan Anda sangat penting untuk kesehatan. Ketika kita makan makanan atau camilan dan merasa puas, itu bisa menjadi salah satu tanda kesehatan yang baik."4. Memiliki kualitas tidur yang baikTidur dan makan saling berkaitan satu sama lain mengingat nutrisi dalam makanan dapat membantu tubuh Anda mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Ana Krieger, MD, MPH, Medical Director of the Center for Sleep Medicine di New York mengatakan kepada NBC News, "Makan secara sehat membuat tubuh dapat menyerap nutrisi dengan baik yang berguna bagi otak untuk menghasilkan neurotransmiter yang dibutuhkan untuk mempertahankan tidur yang cukup."