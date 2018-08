Hal-hal yang Bisa Menyebabkan Masalah pada Perut

Jakarta: Perut Anda bisa mengalami berbagai masalah yang juga bisa disebabkan oleh berbagai macam penyebab. Mulai dari alergi mengonsumsi produk makanan berbahan dasar susu, dehidrasi, atau karena sembelit.



Namun, mungkin Anda tidak menyadari bahwa ada penyebab lain yang bisa membuat masalah pada perut Anda. Dikutip dari Health, berikut ini adalah beberapa penyebab masalah pada perut Anda:

(Stres yang Anda rasakan bisa memengaruhi perut Anda seperti mengalami diare atau sembelit yang Anda alami. Foto: Nick Karvounis/Unsplash.com)

Fodmaps merupakan singkatan dari fermentable oligo-, di-, and monosaccharides and polyols. Kondisi tersebut merupakan kondisi di mana karbohidrat yang difermentasi oleh bakteri usus (dan bagi sebagian orang) menyebabkan gejala pencernaan seperti kembung dan gas," kata Ariana Cucuzza, RDN, ahli gizi di Center for Functional Medicine di Cleveland Clinic."Otak dan usus terus berkomunikasi satu sama lain melalui sistem saraf enterik," jelas Darren Brenner, MD, profesor kedokteran dan pembedahan di Northwestern University. Dan stres yang Anda rasakan bisa memengaruhi perut Anda seperti mengalami diare atau sembelit yang Anda alami.(Baca juga: Alasan Kenapa Banyak Makan Saat Stres "Diet yang lebih beragam membantu menciptakan lebih banyak keanekaragaman dalam microbiome Anda," kata Cucuzza. Dan semakin banyak jenis makanan yang baik bagi tubuh Anda, maka akan semakin banyak pula racun yang dikeluarkan melalui kotoran. Cucuzza menyarankan agar Anda secara rutin mengubah pola diet Anda.Cucuzza mengatakan jika perut Anda cenderung lebih sensitif, atau Anda menderita kondisi seperti kolitis ulserativa, jenis makanan seperti kacang-kacangan dan sayuran mentah dapat lebih sulit dicerna.Cobalah melakukan penyesuaian dengan cara pemasakannya "Memanggang atau menumis sayuran berserat tinggi akan memecahnya, sehinnga lebih mudah dicerna di perut Anda," katanya.(TIN)