Tips Mengatur Berat Badan Selama Masa Kehamilan

Jakarta: Pertambahan berat badan terlalu banyak dapat meningkatkan risiko kesulitan saat melahirkan. Sementara, berat badan di bawah rata-rata juga dapat memicu kelahiran prematur atau anak lahir dengan berat badan rendah.



Nutrisi yang baik dan modifikasi pola makan adalah faktor kunci dalam menentukan kenaikan berat badan selama kehamilan. 'Makan-untuk-berdua' adalah sebuah mitos, karena kebutuhan energi sang ibu tidak berubah dalam 6 bulan pertama dan hanya meningkat sedikit dalam 3 bulan terakhir (dan bahkan kemudian, hanya sekitar 200 kalori per hari).

NICE (National Institute for Health and Care Excellence, Inggris) merekomendasikan beberapa tips untuk mencapai dan mempertahankan berat badan yang sehat sebelum, selama dan setelah kehamilan.1. Konsumsilah makanan rendah lemak dan perhatikan porsi makanan dan kudapan. Hindari asupan lemak dan kalori secara berlebih pada makanan yang digoreng, minuman dan manisan yang mengandung gula tambahan.2. Pilihlah makanan pokok yang bertepung seperti kentang, roti, nasi dan pasta. Lebih disarankan gandum utuh.3. Perbanyak konsumsi makanan kaya serat seperti gandum, kacang, kacang polong, kacang, biji-bijian, biji-bijian, buah dan sayuran.4. Makanlah setidaknya lima porsi buah dan sayuran setiap hari.5. Lakukan minimal 30 menit aktivitas fisik per hari dengan intensitas sedang seperti berjalan kaki, bersepeda, berenang, aerobik. Minimalkan aktivitas yang tidak aktif, seperti duduk dalam waktu lama.6. Program latihan ringan yang terdiri dari berjalan, latihan dasar panggul dan peregangan dapat dimulai segera setelah melahirkan (dalam kasus tidak ada komplikasi).(DEV)