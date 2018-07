Bermain Piano Bantu Tingkatkan Kemampuan Berbahasa Anak

Jakarta: Penelitian ilmiah menunjukkan ada banyak manfaat dari belajar bermusik. Selain dapat meningkatkan suasana hati, bermusik ternyata juga baik untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak.



Dikutip dari Romper, sebuah studi baru menemukan bahwa mengajarkan anak bermain piano di awal kehidupan mereka secara khusus dapat membantu kemampuan bahasa.

Studi yang diterbitkan dalam Proceedings of National Academy of Sciences tersebut bertujuan untuk melihat manfaat bagi mental anak dari mengajarkan musik kepada mereka. Studi sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2016 menghubungkan pelatihan musik dengan pencapaian akademik yang lebih baik, keterampilan matematika yang lebih kuat, dan bahkan meningkatkan gerakan dan pendengaran."Ada bukti bahwa paparan awal terhadap pembelajaran bermain piano meningkatkan proses bunyi yang meluas tidak hanya dari musik, tetapi juga ke dalam bahasa," ujar John Gabrieli, ahli saraf kognitif di Institute of Technology's McGovern Institute for Brain Research kepada TIME.Ketika anak-anak kecil diajari untuk dapat memecahkan berbagai nada dan nada dari piano, ini membantu mereka memahami perbedaan kecil dalam cara kata-kata diucapkan.Studi tersebut meneliti 45 anak yang kesehariannya berbahasa Mandarin dengan usia 4-5 tahun. Anak-anak tersebut kemudian dibagi menjadi tiga kelompok. Satu kelompok diberikan waktu selama 45 menit dan diberikan instruksi untuk membaca, yang lain diberikan waktu 45 menit untuk belajar piano, dan kelompok terakhir diberikan waktu untuk bermain.Pada akhir studi, ketiga kelompok itu sebenarnya tidak memiliki perbedaan nyata dalam kemampuan kognitif mereka kecuali anak-anak yang mengambil pelajaran piano jauh lebih baik karena dapat menangkap perbedaan halus dalam kata yang diucapkan.(DEV)