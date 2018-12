Dampak Mengonsumsi Gummy Vitamin Terlalu Banyak

Jakarta: Gummy Vitamin atau vitamin yang berbentuk permen kenyal memiliki rasa enak. Gummy juga menjadi pilihan yang menyenangkan untuk membuat Anda tetap sehat.



Saking enaknya, menimbulkan rasa ingin lagi sehingga bisa membuat Anda mengonsumsinya secara berlebihan. Namun, mengonsumsi gummy vitamin secara berlebihan bukan sesuatu yang disarankan.

Malina Linkas Malkani, MS, RDN, CDN, dari Academy of Nutrition and Dietetics menuturkan bahwa mengonsumsi makanan yang tak seimbang takkan selalu mendapat manfaat. Apalagi mengonsumsinya secara berlebihan bisa sangat berbahaya.Dikutip dari Reader's Digest, berikut ini adalah beberapa dampak dari mengonsumsi gummy vitamin secara berlebihan:Vitamin yang perlu dikhawatirkan adalah jenis yang larut dalam lemak, yaitu Vitamin A, D, E, dan K. Mereka sedikit lebih sulit untuk dicerna dan diserap. Sehingga nutrisi ini dapat menumpuk di organ dan jaringan Anda."Mengonsumsinya dalam dosis tinggi dalam waktu singkat dapat menyebabkan masalah yang berkisar dari sakit perut hingga rawat inap karena keracunan vitamin," ujar Ali Webster, PhD, RD, associate director of nutrition communications dari International Food Information Council Foundation.Ingat, efek samping negatif ini hanya terjadi ketika Anda mengonsumsi terlalu banyak gummy vitamin ataupun vitamin biasa. Kebanyakan multivitamin mengandung kurang dari 100 persen kebutuhan harian Anda untuk mineral dan vitamin yang larut dalam lemak, menurut Webster. Jadi jika Anda mematuhi dosis yang tepat, seharusnya tidak ada masalah apa pun."Gummy vitamin bukan pengganti yang sehat untuk permen, dan makan terlalu banyak dapat memiliki efek negatif pada kesehatan Anda. Selain itu gummy vitamin juga bukan untuk menutupi kebiasaan makan yang tidak sehat," kata Webster.Ia juga menyarankan agar fokus untuk mendapatkan nutrisi melalui makanan seperti buah-buahan, sayuran, gandum utuh, protein tanpa lemak, dan produk susu.