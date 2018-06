Bijak Mengonsumsi Gula Tambahan

Jakarta: Sebaiknya Anda bijaksana dalam mengonsumsi gula. Hal ini dikarenakan mengasup gula berlebihan bisa berdampak pada kesehatan tubuh Anda.



Sebenarnya, tubuh bisa mendapatkan asupan gula alami yang dibutuhkan melalui makanan utuh seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan biji-bijian. Bahkan, asupan tersebut merupakan sumber gula alami yang sehat.

(Satu dari 10 orang Amerika mengonsumsi 1/4 gula tambahan dari kadar gula harian yang direkomendasikan. Foto: Courtesy of WebMD)

Satu dari 10 orang Amerika mengonsumsi 1/4 gula tambahan dari kadar gula harian yang direkomendasikan. Jika mengacu pada batas konsumsi gula harian yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan RI, banyaknya gula yang boleh dikonsumsi oleh setiap orangnya tak lebih dari 50 gram atau 4 sendok makan per hari.Konsumsi di atas jumlah tersebut mungkin tak akan memberi dampak langsung pada kesehatan. Namun jika ini terjadi untuk jangka waktu yang lama, bisa dipastikan gula darah akan terpengaruh dan melonjak tinggi.(Baca juga: Brokoli Mampu Kontrol Kadar Gula pada Penderita Diabetes Tipe 2 The American Heart Association pun merekomendasikan kadar gula tambahan yang aman bagi tubuh. Menurut asosiasi tersebut, asupan gula tambahan antara pria dan wanita tidaklah sama.Dilansir dari WebMD, konsumsi gula yang aman untuk wanita jangan sampai lebih dari 6 sendok teh (25 gram) gula tambahan per hari. Sedangkan untuk pria, 9 sendok teh (36 gram).Rekomendasi tersebut memang agak sulit untuk ditaati karena sangat menggoda selera. Contohnya jika mengonsumsi minuman manis instan maka Anda bisa jadi sudah melewati batas rekomendasi asupan gula tambahan. Oleh karena itu, ada baiknya Anda tetap bijak dalam mengonsumsinya.(TIN)