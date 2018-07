Manfaat Berolahraga Sambil Mendengarkan Musik

Jakarta: Hampir semua orang senang mendengarkan musik. Di manapun mereka berada, misalnya ketika sedang menyetir kendaraan, sedang membaca buku, atau bahkan ketika sedang berolahraga.



Dan memang, ketika mendengarkan musik sambil berolahraga pun dapat berdampak pula pada tingkat kekuatan Anda saat berolahraga.

(Ketika mendengarkan musik sambil berolahraga pun dapat berdampak pula pada tingkat kekuatan Anda saat berolahraga. Foto: Scott Webb/Unsplash.com)

“Misalnya saja ketika kita sedang menyetir, lalu mendengarkan lagu dengan irama yang pelan biasanya kita juga akan ikutan pelan juga nyetirnya. Sama juga ketika kita sedang workout, ketika musiknya naik maka adrenalin kita juga jadi ikutan naik," ujar Pippo, Area Group Fitness Manager Fitness First pada saat acara peluncuran kelas BOOM, di Fitness First Lotte Shopping Avenue, Jakarta Selatan, Rabu, 3 Juli 2018."Atau ketika mendengarkan lagu dengan tempo yang up beat, kita juga nonjoknya (ketika berolahraga) bisa menjadi lebih kencang,” tukas Pippo lagi.(Baca juga: Musik Memicu Semangat Berolahraga Selain mendengarkan musik, ketika akan mulai berolahraga juga sebaiknya mengetahui riwayat kesehatan diri sendiri.“Misalnya, seseorang memiliki riwayat penyakit jantung tapi diperbolehkan sama dokternya, maka itu pun boleh. Atau ibu hamil yang sebelum hamil sudah terbiasa untuk berolahraga juga diperbolehkan.”“Untuk persiapan sebelum melakukan olahraga sendiri berbeda-beda tergantung individu masing-masing. Saya pribadi 45 menit sebelum workout biasanya tidak makan. Tapi memang sebenarnya disarankan untuk tidak makan. Tidak makan-makanan berat seperti nasi atau roti dengan jarak waktu yang dekat dengan waktu olahraga,” tutup Pippo.(TIN)