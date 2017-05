Pria Ini Minta Warna Bola Matanya Diganti

Metrotvnews.com, Jakarta: Pernahkah terbayang di benak Anda untuk merubah bagian tubuh yang menurut Anda kurang menarik? Iya dan tidak tergantung pada perspektif atau bahkan kebutuhan yang diperlukan.



Namun, tidak dengan Rodrigo Alves. Lelaki yang berkebangsaan Inggris dan tinggal di London ini sudah tampil layaknya boneka "Ken" yaitu pasangan boneka Barbie.







Wajah rupawan, tubuh yang ideal, dan tampilan yang nyaris tanpa cacat. Bahkan Alves telah melakukan 57 kali operasi untuk menyempurnakan semua detail di tubuhnya termasuk yang sangat Alves inginkan belum lama ini, yaitu mata. Namun, ada yang berbeda, Alves menginginkan dokter untuk mengoperasi untuk merubah warna bola matanya menjadi abu-abu atau "icy gray".



Kekecewaan Alves dituangkan dalam sebuah video dalam Dailymail.co.uk. Dokter di India, seperti dilansir dari Goodhousekeeping.com mengatakan bahwa matanya terlalu kecil dan ruang bola matanya terlalu pendek untuk menahan selaput atau iris buatan yang diinginkan Alves. Iris adalah bagian mata yang berfungsi mengatur besar kecilnya pupil.



Lelaki yang aslinya berasal dari Sao Paulo, Brasil ini mengatakan bahwa, "Dokter bilang ruang bola mataku terlalu pendek. Aku sangat kecewa dan aku terus menangis," ucap pengusaha berusia 33 tahun ini.



Alves sangat menginginkan warna bola mata aslinya yang coklat tua berganti menjadi abu-abu muda karena rasa lelah yang ia rasakan akibat setiap hari berganti lensa kontak. "Aku memakai lensa kontak yang dibuat khusus oleh seniman di Amerika, dan harganya mencapai 500 US Dollar per pasangnya. Dan aku punya 14 warna berbeda," ungkapnya pada Dailymail.com.



Usaha Alves tak berhenti sampai di sini. Ia berencana untuk melaser bola matanya suatu saat nanti agar sesuai dengan warna yang ia inginkan.



Dalam situs yang ditulis oleh Dr. Oz The Good Life, Alves didiagnosa mengalami body dysmorphic disorder (BDD). BDD adalah sebuah kelainan mental, yang mana pengidapnya selalu terobsesi dengan persepsi "Tampil Tanpa Cela" dalam semua segi. Hasil akhirnya pengidap BDD akan selalu mengoreksi bagian tubuhnya yang dirasa kurang sempurna.











