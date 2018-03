5 Alasan Kenapa Wajah Terlihat Kusam saat Menggunakan Make Up

Jakarta: Make up seharusnya membuat wajah terlihat lebih menark dan cerah. Sayangnya, salah mengaplikasikan make up bisa membuat wajah terlihat kusam. Apa yang salah?



Dilansir dari Boldsky, ini penyebab wajah Anda terlihat berat dan kusam saat menggunakan make up.

Make up yang terlalu tebal tak baik bagi kulit wajah. Penggunaan berbagai jenis alat make up dalam satu waktu, terutama untuk pelapis, justru dapat membuat wajah tak menarik. Lebih baik gunakan krim BB dan SPF saja untuk melapisi kulit.Ini adalah kesalahan paling umum. Memang tak mudah menemukan warna kosmetik yang sesuai dengan warna kulit. Usahakan tanya pada profesional agar tidak salah pilih dimana warna kosmetik yang terlalu gelap dapat membuat kulit terlihat kusam.Beberapa produk make up dapat menyumbat pori-pori sehingga kulit tak bisa bernapas. Hal ini dapat merusak kesehatan kulit. Oleh karena itu, pilihlah produk yang sesuai dengan jenis kulit agar wajah tetap terawat.Kulit mati yang masih tertinggal di kulit wajah akan membuat make up tak menempel dengan sempurna. Oleh karena itu, pastikan Anda rajin melakukan perawatan scrub wajah pada malam hari sebelum keesokannya menggunakan foundation.Make up yang tak menyatu dapat membuat penampilan wajah memburuk. Luangkan waktu untuk meratakan make up, seperti foundation, contour, hingga eyeshadow. Gunakan kuas atau sponge untuk membantu meratakan.