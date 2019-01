Beberapa Kondisi yang Dapat Menyebabkan Mata Kering

Jakarta: Mata kering, gatal, atau seperti rasa terbakar memang tidak menyenangkan. Tetapi seringkali solusi dari masalah tersebut semudah mengganti lensa kontak atau kacamata Anda.



Tetapi jika mata Anda kering secara teratur, mungkin Anda bertanya-tanya apa penyebab kondisi tersebut. Ada beberapa masalah kesehatan mendasar yang dapat menyebabkan mata kering.

Jadi jika Anda mengalami masalah dengan mata Anda, terutama jika Anda memiliki gejala tambahan mungkin sudah saatnya untuk berkonsultasi dengan dokter Anda. Dan berikut ini adalah beberapa kondisi kesehatan yang dapat menyebabkan mata Anda kering.Antibodi yang sama yang menyerang sendi pada orang dengan rheumatoid arthritis (RA) atau radang sendi dapat memengaruhi mata, menurut Arthritis Foundation. Orang dengan kondisi autoimun seperti RA mengalami peradangan kronis di seluruh tubuh, dan ini dapat berdampak pada mata juga.The Lupus Foundation of America mengatakan bahwa lupus berpotensi memengaruhi mata dalam beberapa cara. Orang yang hidup dengan lupus, suatu kondisi autoimun kronis yang memengaruhi jaringan tubuh, mungkin mengalami peradangan dan kekeringan mata.Kerusakan pada saraf yang mengontrol gerakan mata juga dapat memengaruhi penglihatan Anda. "Selain itu, beberapa obat yang digunakan untuk mengobati lupus juga dapat menyebabkan mata kering dan efek samping okular lainnya," tulis dalam artikel "6 Health Conditions That Can Cause Dry Eyes You Might Not Be Aware Of" dalam laman Bustle.(Baca juga: Ketahui Tiga Jenis Air Mata Anda The Kellogg Eye Center di University of Michigan menulis bahwa gangguan tiroid autoimun seperti Grave's eye disease dan penyakit mata tiroid, dapat memengaruhi jaringan di sekitar mata.Mata kering dan iritasi adalah gejala khas Grave's eye disease dan biasanya disertai dengan kemerahan, rasa sakit, bengkak, dan bengkak di sekitar mata, menurut John Hopkins Medicine.Vitamin A, yang ditemukan dalam sayuran hijau, buah-buahan dan sayuran oranye, dan telur, sangat penting untuk penglihatan sehat, menurut American Academy of Ophthalmology (AAO). Kekurangan vitamin A dapat menghentikan produksi pigmen tertentu di mata Anda yang diperlukan agar retina Anda bekerja dengan baik.Mendapatkan cukup vitamin A membantu menjaga kornea Anda tetap sehat, mencegah kebutaan malam hari dan kehilangan penglihatan, dan mempertahankan pelumasan yang sehat di mata AndaUniversity of Iowa menulis dalam artikel yang sama menerangkan, bahwa beberapa obat dapat menyebabkan mata kering sebagai efek samping."Obat untuk kecemasan, tekanan darah tinggi, jerawat, depresi, antihistamin, dan pil KB dapat mengeringkan mata Anda," sebut dalam artikel lagi.Jadi, jika obat-obatan Anda menyebabkan mata Anda menjadi kering, dokter Anda mungkin bisa meresepkan alternatif obat-obatan lainnya.(TIN)