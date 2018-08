Selain Bau Mulut, Ini Akibatnya jika Anda Kurang Asupan Karbohidrat

Jakarta: Karbohidrat merupakan bahan bakar yang baik untuk menghasilkan energi dan nutrisi bagi otak. Namun, tidak semua karbohidrat diciptakan sama.



Ada karbohidrat sederhana seperti gula, kerupuk, dan roti yang dapat meningkatkan peradangan dan menambah berat badan. Di sisi lain, ada karbohidrat kompleks yang bisa Anda peroleh dari biji-bijian, sayuran, buah, dan kacang-kacangan. Karbohidrat jenis ini menyediakan serat dan membantu meningkatkan kesehatan pencernaan.

Berapa banyak asupan karbohidrat yang dibutuhkan tubuh?The Dietary Guidelines for Americans merekomendasikan 45 hingga 65 persen asupan kalori harian berasal dari karbohidrat. Jadi jika Anda makan 2.000 kalori per hari, 900 hingga 1.300 kalori di antaranya harus berasal dari karbohidrat (yang berarti sebanyak 225 hingga 325 gram karbohidrat per hari).Namun, sama seperti lemak, karbohidrat seringkali dihindari mereka yang sedang diet tanpa peduli efek yang ditimbulkannya. Gejala berikut ini merupakan tanda bahwa Anda kekurangan asupan karbohidrat.Ketika tubuh secara konsisten tidak mendapatkan cukup karbohidrat, tubuh akan membakar lemak dan protein sebagai bahan bakar. Ini merupakan proses yang disebut ketosis yang memiliki efek samping bau mulut."Umumnya makan 50 gram karbohidrat setiap hari secara konsisten akan membuat tubuh mengalami ketosis,' ujar Amy Gorin, pakar nutrisi di New York City.Untuk mendapat karbohidrat yang sehat, pilih buah, sayuran, dan gandum utuh. Cukupi juga asupan air untuk mencegah bau mulut.Mudah marah dan suasana hati yang buruk adalah efek nyata dari kurangnya asupan karbohidrat. Nutrisi ini memainkan peran seretonin, zat kimia yang dapat menenangkan otak.Kurangnya asupan glukosa memengaruhi fungsi dasar otak yang menyebabkan Anda mudah stres.Otak membutuhkan karbohidrat untuk fungsi maksimum. Gula darah menurun apabila Anda mengurangi asupan karbohidrat. Gorin merekomendasikan untuk setidaknya ngemil setiap tiga sampai lima jam untuk mencegah turunnya gula darah.Kekurangan karbohidrat di saat tubuh Anda tidak cukup asupan serat dapat menyebabkan perut kembung. Gorin merekomendasikan untuk mengonsumsi pisang, beri, dan ubi untuk mencegah kembung. (Reader's Digest)(DEV)