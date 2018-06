Empat Olahraga Otak yang Aneh Namun Mencerdasakan

Jakarta: Untuk mengasah otak Anda ternyata bisa dilakukan dengan cara yang mudah dan sederhana. Disebutkan dalam sebuah artikel berjudul "14 Weird Brain Exercises That Help You Get Smarter" yang ditulis oleh Lawrence C. Katz, PhD, and Manning Rubin Anda bisa melakukannya untuk bisa melatih memori di otak Anda dan mempertajam ingatan Anda. Berikut ini hal yang bisa Anda lakukan.



1. Sikat gigi dengan tangan yang bukan dominan

Misalnya Anda pengguna tangan kanan, kali ini Anda bisa mencobanya dengan menggunakan tangan kiri.

(Cobalah Anda mengganti kebiasaan rutin Anda di pagi hari. Misalnya membuat kopi jadi urutan terakhir di kegiatan Anda di pagi hari. Hal ini dapat melatih otak Anda dalam mengenali pengalaman yang baru. Foto: Rawpixel/Unsplash.com)

Riset telah menunjukkan menggunakan tangan Anda yang bukan dominan bisa melatih sisi lain di bagian otak Anda dan hasilnya bisa menambah perluasan yang penting di wilayah korteks otak Anda dalam hal proses serta pengendalian.

Terdengar aneh, namun dengan menutup mata tangan Anda bisa jadi "mata" bagi mata yang tertutup. Tangan Anda yang menjadi "mata" ini bisa mengirimkan pesan kepada otak Anda.

Masih dengan mata yang tertutup Anda bisa meraba tembok Anda tempat di mana terdapat sikat gigi, sabun, dan pengaturan keran dan lainnya berada.

Bayangkan otak Anda memelajari tugas yang panjang dan kompleks pada area luas di korteks, mengindikasikan peningkatan level aktivitas otak di beberapa area yang berbeda. Aktivitas ini ditolak otak Anda ketika Anda hanya melakukan tugas yang menjadi rutinitas Anda lakukan secara otomatis.

Bangun tidur Anda membuat kopi, membaca koran atau melihat berita, lalu mandi. Sekarang Anda bisa mencoba menggantinya dengan melakukan hal lainnya.

Mungkin Anda bisa menggantinya dengan bangun tidur Anda mandi kemudian menyalahkan televisi dengan stasiun televisi yang berbeda lalu membuat kopi.

Hippocampus di otak Anda sebuah area yang memproses khususya yang melibatkan bau, suara, penglihatan, sampai kepada pembentukan mental.

Cobalah dengan mengidentifikasi bau yang baru dan suara yang baru di rute baru menuju kantor Anda. Membuka jendela menyediakan sirkuit ini dengan material yang lebih baru atau lebih mentah untuk otak Anda telaah. Atau jika Anda berjalan atau menaiki motor, cari rute baru untuk mendapatkan pemandangan yang baru dan pengalaman yang baru.