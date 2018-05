Aktivitas Berjalan Kaki Bantu Tingkatkan Peluang Hamil

Jakarta: Ada berbagai manfaat dari aktivitas bergerak pada tubuh. Rutin berjalan kaki, misalnya, tak hanya dapat menurunkan kalori tetapi juga meningkatkan peluang hamil.



Sebuah penelitian yang dilakukan oleh University of Massachusetts Amherst menemukan bahwa dari berbagai aktivitas fisik yang dilakukan, berjalan adalah yang kegiatan yang paling berpotensi lebih tinggi untuk meningkatkan kesempatan hamil pada wanita kegemukan atau obesitas.

"Berjalan memiliki potensi bagus sebagai perubahan gaya hidup karena mudah dilakukan," jelas peneliti Brian Whitcomb.Penelitian tersebut melibatkan 1.214 wanita berusia 18-40 tahun yang pernah mengalami keguguran satu atau dua kali gagal hamil, berdasarkan analisa studi Effects of Aspirin in Gestation and Reproduction (EAGeR)."Gaya hidup jelas relevan dengan hasil ini karena memiliki efek pada tingkat molekuler. Apa yang kita makan dan apa yang kita lakukan merupakan faktor potensial yang dapat kita ubah untuk membentuk kesehatan kita. Jadi, penelitian semacam ini penting karena membantu memberikan informasi tentang hal-hal yang benar-benar dapat dilakukan oleh seseorang."Dalam penelitian tersebut, para peneliti menyimpulkan bahwa berjalan dengan kemampuan untuk hamil, dikenal dengan fekundabilitas, secara signifikan berkaitan dengan indeks massa tubuh (IMT).Wanita kegemukan atau obesitas yang berjalan kurang dari 10 menit cenderung mengalami peningkatan fekundabilitas.Selain itu, partisipan yang melakukan kegiatan fisik lebih dari empat jam seminggu cenderung memiliki kesempatan hamil lebih besar secara signifikan dibandingkan mereka yang malas beraktivitas."Temuan ini memberikan bukti positif manfaat aktivitas fisik pada wanita yang berusaha hamil, terutama untuk berjalan pada mereka dengan IMT yang lebih tinggi," pungkas peneliti.(DEV)