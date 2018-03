Trik Make Up untuk Wajah yang Lelah

Jakarta: Penampilan yang segar akan membuat wanita semakin terlihat cantik. Namun kelelahan dan kurang tidur menjadi masalah sebagian besar wanita. Hal itu yang kemudian menjadi pemcu timbulnya lingkaran hitam di sekitar mata sehingga mengurangi kecantikan.



Bagi Anda yang tetap ingin terlihat segar dan cerah meski kurang tidur, berikut adalah beberapa tips sederhana yang bisa Anda lakukan dengan bantuan make up.

(Lipstik yang berwarna agar Anda terlihat segar bisa memainkan peran penting dari wajah Anda yang lelah. Foto: Melan Chelia/Unsplash.com)

Pertama, mandilah dan gunakan produk pelembap untuk menghilangkan tampilan kusam dan lelah. Pemakaian pelembab juga dapat mengelupas sel kulit mati.Selain itu, gunakan krim mata secara tepat, yaitu pada bagian pelipis, tulang orbital, dan kelopak mata. Untuk sensasi dingin, simpanlah krim mata dalam lemari pendingin.(Baca juga: Tips Make Up Natural Ala Vizzily Vizzya Gunakan warna oranye untuk dominasi make up. Warna tersebut membantu menutupi lingkaran hitam bawah mata.Untuk make up, naikkan alis dan gunakan blush. Jika tak ingin terlalu kentara, gunakan eyeshadow yang semakin gelap pada bagian alis. Trik tersebut akan membuat mata membesar dan tidak terlihat mengantuk.Penggunaan bulu mata juga tak kalah penting dimana melengkungkan bulu mata sebelum pemakaian maskara bisa membuat bulu mata semakin terlihat panjang dan mata tampak lebih besar dan terbuka lebar. Satu hal yang tak boleh dilupakan, pakailah lipstik yang berwarna agar Anda terlihat segar.