Tips Agar Lemak Lebih Terbakar Saat Tidur Malam

Metrotvnews.com, Jakarta: Banyak orang yang ingin menguruskan badan tanpa melakukan hal-hal yang sulit seperti berolahraga atau mengurangi asupan makan. Bahkan, tak sedikit yang berharap lemak bisa terbakar lebih banyak saat tidur.



Meskipun aneh, namun hal tersebut memang bisa terjadi. Berikut adalah beberapa hal yang bisa Anda lakukan agar pembakaran lemak selama tidur dapat maksimal.

Teh hijau mengandung flavonoid yang dapat meningkatkan metabolisme. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal Nutrition menyebutkan bahwa konsumsi tiga cangkir teh hijau dalam sehari dapat membakar 3,5 kalori di malam hari. Jangan cemas, jumlah kafein yang terdapat dalam takaran tersebut tidak akan membuat Anda terjaga semalaman.Sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal PLoS ONE menemukan bahwa mandi air dingin sebelum tidur membantu membakar sekitar 400 kalori saat tidur.Sebuah studi yang dipublikasikan dalam International Journal of Sports Nutrition menemukan bahwa olahraga di malam hari dapat meningkatkan kadar metabolik sehingga jumlah kalori saat tidur yang terbakar lebih banyak.Ubahlah protein whey dengan casein setelah aktivitas olahraga. Casein adalah protein yang lambat dalam pengeluaran karena membutuhkan waktu yang lama untuk dicerna sehingga metabolisme akan tetap bekerja di malam hari.Sebuah studi yang dipublikasikan dalam North American Journal of Medical Sciences menyebutkan bahwa tidur dalam ruangan yang adem dapat membakar 7 persen kalori karena tubuh mencoba mengatur suhu inti dengan ruangan.