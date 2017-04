5 Dampak Negatif Jika Menghentikan Kebiasaan Berolahraga

Metrotvnews.com, Jakarta: Kesibukan yang padat membuat kita menunda-nunda berolahraga yang biasanya rutin dilakukan. Ternyata, hal tersebut dapat berdampak pada kesehatan yang selama ini sudah dijaga dengan baik.



Berikut adalah beberapa efek dari vakum berolahraga selama beberapa waktu.

Studi dari International Journal of Applied and Basic Medical Research mengungkapkan bahwa tekanan darah akan meningkat dalam hitungan hari bila Anda tidak berolahraga sesuai dengan jadwal. Hal ini dikarenakan tekanan darah akan beradaptasi pada aliran yang melambat seiring dengan tidak adanya aktivitas tubuh. Perubahan tersebut dapat terjadi dalam kurun waktu satu bulan.Saat tak berolahraga, otot akan kehilangan potensi untuk membakar lemak dan metabolisme akan menurun dalam kurun waktu satu minggu, demikian menurut Exercise and Sports Science Reviews.Hanya dengan tidak berolahraga dalam seminggu, suasana hati akan ikut terpengaruh, serta Anda akan merasa mudah lelah. Kesimpulan ini juga dimuat dalam Journal of Clinical Psychiatry.Otot trisep dan bisep akan menyusut ketika Anda berhenti berolahraga dalam kurun waktu dua minggu. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada stamina dan daya tahan tubuh.Menyambung pernyataan sebelumnya, stamina akan berkurang sering dengan semakin jarangnya Anda berolahraga. Anda akan lebih mudah kelelahan, misalnya saat naik tangga, karena kehilangan mitokondria dalam sel otot yang berperan untuk mengubah oksigen menjadi energi.(DEV)