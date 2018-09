Studi: Liburan Dapat Memperpanjang Umur Anda

Jakarta: Setiap orang membutuhkan liburan, namun terkadang kesibukan pekerjaan dan berbagai aktivitas yang harus dilakukan membuat mereka sulit menemukan waktu yang tepat untuk berlibur. Padahal, menurut penelitian, berlibur memiliki dampak yang baik bagi kesehatan Anda. Dan kesibukan Anda terhadap pekerjaan sehari-hari bukanlah alasan untuk melupakan berlibur dari bucket list karena kesehatan dapat mendapatkan dampaknya.



Sebuah studi yang dipublikasikan pada tahun 2018 di dalam The Journal of Nutrition, Health and Aging, menganalisis kesehatan dan kebiasaan gaya hidup lebih dari 1.200 pria paruh baya yang lahir sekitar 1919 dan 1934, yang diawasi sampai tahun 2014 menemukan bahwa mereka yang berlibur tiga minggu atau kurang memiliki risiko 37 persen lebih tinggi dalam hal kematian dibandingkan mereka yang melakukan liburan tiga minggu atau lebih.

Profesor Timo Strandberg, dari University of Helsinki di Finlandia mengatakan, "Dalam penelitian kami, pria dengan liburan pendek bekerja lebih banyak dan tidur lebih sedikit daripada mereka yang memiliki banyak waktu untuk berlibur. Gaya hidup yang membuat stres mungkin membuat kesehatan mereka menjadi tidak diperhatikan."Dan liburan, bukanlah sesuatu yang harus Anda lakukan dengan biaya yang besar dan jarak yang jauh. Menurut Robert Glatter, M.D., asisten profesor Emergency Medicine di Lenox Hill Hospital, liburan bisa dilakukan sesederhana Anda melepaskan diri dari kebiasaan normal sehari-hari, dan membuat rencana selain aktivitas sehari-hari dapat mengembangkan pikiran yang baru"Tentu saja, pergi ke tempat-tempat baru dapat sangat membantu, tetapi hanya mengambil jeda dari pekerjaan sehari-hari Anda juga dapat bermanfaat," katanya.(ELG)