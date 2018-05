Selain Insomia, Ini Akibatnya jika Anda Kekurangan Vitamin C

Jakarta: Vitamin C merupakan salah satu gizi mikronutrien yang memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Itu sebabnya, Anda akan mengalami banyak gangguan kesehatan jika kekurangan vitamin ini.



Tak hanya sariawan dan mudah sakit, gangguan kesehatan ini dapat menjumpai Anda jika kekurangan asupan vitamin C.

Kekurangan vitamin C dapat memengaruhi kesegaran kulit. Selain makan sayur dan buah yang cukup, pilih tabir surya yang mengandung vitamin C.Menurut laporan Reader's Digest, kekurangan vitamin C dapat menyebabkan tubuh mudah memar. Jika Anda tidak mendapat cukup vitamin C, produksi kolagen melambat, dan dinding pembuluh darah Anda menjadi lemah sehingga terjadilah memar.Dilansir dari Healthline, kurang vitamin C rentan menyebabkan gangguan mulut seperti gusi berdarah.Lisa Samuels, RD, pendiri The Happie House mengatakan salah satu tanda kekurangan vitamin C yang paling awal adalah "kelelahan yang tak dapat dijelaskan," dan itu terjadi karena vitamin C tidak mencukupi untuk menyokong energi Anda.Menurut Mayo Clinic, ada penelitian yang menunjukkan vitamin C bisa menjadi penguat suasana hati. Bahkan pada studi tersebut hasilnya menunjukkan bahwa lebih banyak vitamin C dapat membantu meredakan stres dan kecemasan.(DEV)