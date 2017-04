12 Cara Alami untuk Awet Muda Lebih Lama

Metrotvnews.com, Jakarta: Permasalahan kulit seiring pertambahan usia dialami oleh pria dan wanita. Tanda penuaan kulit yang muncul yaitu kulit kusam, kering, garis halus, kantung mata, keriput, dan noda hitam.



Bila pada umumnya pria tak terlalu memedulikan tanda penuaan yang muncul, tidak demikian halnya dengan wanita. Kaum Hawa relatif lebih peduli penampilan dan khawatir penuaan merusak kecantikan kulit mereka. Oleh karena itu, banyak yang melakukan beragam perawatan demi menunda terjadinya penuaan. Mulai dari facial, totok, suntik botox, filler, bahkan melakukan operasi plastik.

Semua cara itu bukan tanpa risiko. Jika Anda mendambakan kulit sehat, cantik, dan awet muda, ada jalan lain yang dapat ditempuh dengan lebih aman, yakni dengan meningkatkan produksi kolagen dalam kulit.Kolagen merupakan salah satu protein penting yang digunakan tubuh untuk membentuk jaringan ikat. Zat yang menjadi penyusun utama tubuh dan kulit manusia tersebut bertanggung jawab terhadap kekuatan, kekenyalan, kelembaban, dan elastisitas kulit. Seiring bertambahnya usia, tubuh mulai sedikit memproduksi kolagen dan menyebabkan kulit menipis akibat terpapar polusi, matahari, dan asap polusi.Pada umumnya, tubuh terus menerus menciptakan kolagen baru untuk memperbaiki sel kulit yang sudah rusak. Namun, ketika memasuki usia 35 tahun, produksi kolagen secara alami akan menurun dan kualitas kolagen tidak sebaik masa muda.Untuk meningkatkan produksi kolagen secara alami, dapat ditempuh dengan mengonsumsi sejumlah makanan. Apa saja?Ikan membantu memproduksi sel lebih kuat. "Ikan seperti tuna dan salmon kaya asam lemak omega-3. Sel-sel kulit dikelilingi oleh membran lemak yang melindunginya. Ketika sel-sel sehat, maka ia mampu mendukung struktur kulit," ujar ahli gizi dari New York, Brook Alpert, seperti dikutip Newbeauty.Buah blackberry dan raspberry mengandung pigmen pro anthocyanin yang bermanfaat sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas dan meningkatkan kadar kolagen. Setiap 100 gramnya terdapat 9,7 miligram vitamin C atau setara dengan 16 persen dari total kebutuhan vitamin C harian.Yang termasuk ke dalam golongan sayuran merah yakni tomat, paprika, dan bit mengandung agen antioksidan lycopene yang melindungi kulit dari matahari. "Lycopene bertindak sebagai tabir surya alami, melindungi kulit dari kerusakan sekaligus meningkatkan kadar kolagen," kata Brook Alpert.Selain mengandung vitamin C, sayuran berwarna hijau gelap seperti bayam dan kale dapat meningkatkan produksi kolagen. Dalam produk topikal, vitamin C memiliki sifat antioksidan yang menstabilkan enzim pemecah kolagen. Sayuran hijau gelap membantu melindungi terhadap radikal bebas yang merusak kolagen.Berbagai sayuran berwarna oranye seperti wortel dan ubi jalar mampu mengembalikan dan memulihkan kolagen yang rusak.Kedelai maupun olahannya seperti susu kedelai, keju, atau tahu, sama-sama mengandung genistein (hormon tanaman yang berfungsi sebagai antioksidan), yang mendorong produksi kolagen dan membantu memblokir enzim yang mendorong penuaan kulit.Menurut penelitian yang dilakukan Universitas Kingston dan Neal's Yard Remedies, teh putih dapat melindungi struktur protein pada kulit, khususnya kolagen. Teh putih diyakini mencegah aktivitas enzim pemecah kolagen yang dapat menimbulkan keriput.Sebuah studi yang dipublikasi Jurnal Nutrisi Amerika menyebutkan, wanita berusia 40 tahun yang rutin mengonsumsi vitamin C memiliki lebih sedikit kerutan di kulit dibandingkan mereka yang kurang minum vitamin C. Buah sitrus seperti jeruk, lemon, dan jeruk nipis kaya akan vitamin C yang memiliki kemampuan membantu asam amino-lisin dan prolin mengkonversi kolagen. Vitamin C juga penting dalam menetralisir radikal bebas yang menyerang dan memecah kolagen dan elastin di kulit.Buah kiwi mengandung fito-kemikal, vitamin E, dan mineral. Ia juga kaya Vitamin C sebanyak 92,7 mg yang mendukung kebutuhan tubuh akan kolagen.Ini adalah cara yang aman untuk mendapatkan asupan kolagen secara teratur dan lebih praktis apabila Anda tidak sempat mengonsumsi sumber makanan yang sudah disebutkan di atas. Namun, Anda harus pintar dan cermat memilih minuman kolagen karena tidak semua memberikan manfaat yang benar-benar diperlukan tubuh. Agar tidak salah pilih, minum Diva Beauty Drink sebagai nutrisi kecantikan dari dalam.Diva Beauty Drink merupakan terobosan baru di bidang kecantikan di Indonesia. Ini adalah sebuah inovasi cerdas yang dilakukan Kalbe Nutritionals untuk menjawab kebutuhan setiap wanita yang ingin tetap memiliki kecantikan kulit sekaligus mengatasi berbagai masalah kulit.Diva Beauty Drink mengandung kolagen dan elastin yang sama seperti di kulit manusia dan mudah diserap sehingga kulit menjadi lebih kencang, kenyal, dan lembab. Komposisinya yang dilengkapi dengan antioksidan dari superfruits seperti pomegranate, acai, acerola, dan grape seed mampu menangkal radikal bebas penyebab kerusakan kulit sehingga membantu mengurangi noda hitam di wajah. Kandungan vitamin E juga berperan penting dalam proses regenerasi kulit.Mekanisme kerja kolagen pada Diva Beauty Drink adalah dengan memecah kolagen peptide menjadi asam amino dan diserap oleh tubuh. Asam amino ini akan memicu fibroblast memproduksi kolagen, meningkatkan kelembaban kulit, melembutkan dan mengurangi kerut pada kulit.Dengan mengonsumsi Diva Beauty Drink 2 botol setiap hari secara teratur, maka Anda akan mendapatkan kulit yang lebih kencang dan elastis. Produk ini dapat mengurangi kerutan dan melembutkan kulit, serta menstimulasi pertumbuhan sel kulit baru. Hasil uji klinis sudah bisa dilihat setelah 14 hari penggunaan secara rutin (hasil bervariasi bergantung kondisi setiap orang).(ROS)