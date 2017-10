4 Menu Sarapan yang akan Mengerem Anda Makan Siang Berlebihan

Metrotvnews.com, Jakarta: Sudahkah Anda mendapatkan sarapan terbaik pagi ini? Sarapan terbaik bukan hanya soal rasa, namun nutrisi yang terkandung dari makanan yang Anda konsumsi.



Studi Harvard School of Public Health menyebutkan, sarapan membuat Anda cenderung tidak mudah lapar ketika sedang beraktivitas pada siang hari. Selain itu, sarapan yang baik juga membuat Anda tak makan berlebihan saat malam hari.



Oleh karena itu sangat penting bagi Anda untuk mulai mencoba sarapan yang tepat dengan nutrisi yang seimbang agar Anda kenyang lebih lama. Hindari sarapan makanan manis atau mengandung banyak lemak karena akan membuat Anda mudah lapar dan makan berlebihan.



Agar kenyang lebih lama, menu sarapan Anda harus terdiri dari empat jenis makanan berikut ini.



1. Biji-bijian utuh



Biji-bijian utuh yang dapat ditemukan di muffin, sereal, atau roti panggang akan memberikan tambahan bergizi pada sarapan Anda dan membuat Anda merasa kenyang berjam-jam.



2. Protein tanpa lemak



Sarapan pagi yang menggabungkan protein tanpa lemak dengan karbohidrat dan sejumlah lemak kecil, dapat membantu memberikan energi, menjaga kestabilan gula darah, dan mencegah kelaparan. Penelitian di Clemson University merekomendasikan untuk mengonsumsi makanan yang mengandung protein rendah lemak jenuh dan kolestrol seperti ikan, kacang-kacangan, dan biji-bijian.



3. Kalsium



Kalsium yang terkandung dalam susu, yoghurt, atau keju, penting untuk membantu membangun tulang dan gigi yang kuat. Selain itu kalsium membantu saraf dan otot bekerja dengan baik.



4. Serat



Salah satu sarapan berkualitas adalah makanan yang mengandung serat dengan protein, karbohidrat kompleks, dan sedikit lemak. American Council on Exercise menjelaskan bahwa serat dapat ditemukan pada buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian utuh. Serat yang ditemukan pada apel dan buah sitrus bisa membantu menurunkan kolestrol.



