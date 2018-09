Camilan yang Baik Dikonsumsi Saat Malam Hari

Jakarta: Makan larut malam umumnya tidak disarankan karena penelitian terbaru menunjukkan bahwa tubuh dapat memproses makanan secara berbeda pada waktu yang berbeda-beda.



Jika Anda makan sebelum tidur, tubuh Anda lebih mungkin untuk menyimpan kalori sebagai lemak daripada mengubahnya menjadi energi, meskipun memang masih diperlukan penelitian lebih lanjut.

(Valdez menambahkan bahwa Anda harus memulai hari dengan sarapan tinggi serat, protein dan kalori, hindari melewatkan makan. Foto: Rawpixel/Unsplash.com)

"Malam hari adalah saat Anda paling tidak aktif secara metabolik dan merupakan alasan utama Anda tidak boleh makan dalam jumlah besar di malam hari," kata Jonathan Valdez, pemilik Genki Nutrition dari New York State Academy of Nutrition and Dietetics.Valdez menambahkan bahwa Anda harus memulai hari dengan sarapan tinggi serat, protein dan kalori, hindari melewatkan makan dan pastikan bahwa setiap makanan memiliki jumlah kalori, karbohidrat, protein, lemak, dan serat yang cukup untuk membuat Anda kenyang.(Baca juga: Tips Praktis Cepat Siapkan Makan Malam Menurut Rebecca Ditkoff, ahli diet bersertifikat dan pendiri Nutrition by RD mengatakan beberapa pilihan camilan setelah makan malam bisa terdiri dari: protein untuk mengurangi rasa lapar (misalnya 1/2 cangkir greek yogurt atau satu ons keju), lemak sehat (misalnya 1/4 cangkir kacang atau seperempat buah alpukat) dan karbohidrat yang dibuat dengan biji-bijian utuh dan diisi dengan serat (coba 2-3 cangkir popcorn/ sekitar 225 gram)."Karbohidrat adalah pilihan yang baik karena mereka memicu pelepasan insulin, yang dapat membantu tryptophan (asam amino yang membantu dalam pembuatan melatonin) memasuki otak dan lebih mudah untuk tidur," kata Ditkoff.Selain itu, ia juga mencatat bahwa menggabungkan karbohidrat dengan protein akan membantu memicu hormon penekan nafsu makan dan membuatmu kenyang sampai pagi.(TIN)