Tanda-tanda Anda Perfeksionis

Jakarta: Menjadi seseorang yang perfeksionis mungkin bisa memiliki efek positif, namun jika terlalu berlebihan bisa membuat Anda kesulitan.



Tidak hanya itu orang-orang terdekat Anda pun mungkin akan merasakan juga dampak negatif dari perfeksionis yang Anda miliki tersebut karena Anda tidak akan pernah puas dengan apa yang sudah dilakukan.

(Orang-orang yang perfeksionis biasanya lebih mudah merasa tertekan dibandingkan mereka yang easy going. Foto: Miguelangel Miquelena/Unsplash.com)

Berikut ini adalah tanda-tanda bahwa Anda merupakan perfeksionis.Orang-orang yang perfeksionis biasanya lebih mudah merasa tertekan dibandingkan mereka yang easy going. Menurut sebuah jurnal yang diterbitkan dalam Journal of Alternative and Complementary Medicine juga menyebutkan bahwa orang yang perfeksionis tidak bisa mendapatkan manfaat dari hal-hal seperti meditasi atau yoga sebaik yang dilakukan orang lain.(Baca juga: Mikro Stres Dapat Memengaruhi Kesehatan Mental Anda? Seorang perfeksionis biasanya lebih sering melakukan lembur dibandingkan rekan kerja yang lain. Mereka mungkin tidak akan bisa meninggalkan pekerjaannya sampai tugas mereka selesai.Dan ini memiliki dampak negatif yang serius terhadap hubungan baik di tempat kerja maupun di rumah, menurut penelitian yang dipublikasikan di jurnalMenurut Simon Sherry, PhD, asisten profesor psikologi di Dalhousie University di Halifax mengatakan bahwa mereka yang memiliki sikap perfeksionis biasanya lebih memilih makan makanan cepat saji sebagai cara untuk melarikan diri mereka dari kebiasaan mereka yang sangat ketat terhadap tugas sehari-hari.Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, seseorang yang perfeksionis biasanya memiliki sisi gelap yang membuat orang-orang cenderung menjauhi mereka.Standar tinggi dan sifat kritis mereka dapat membuat mereka cenderung menjadi narsis, antisosial, dan memiliki selera humor yang agresif, kata para peneliti. Sifat-sifat tersebut itulah yang membuat mereka dijauhi orang lain.Menurut para peneliti dari York University, mereka yang perfeksionis biasanya memiliki tingkat stres yang tinggi dalam upaya untuk memenuhi standar mereka yang sangat tinggi dan stres yang dialami terus menerus itu dapat membuat mereka sakit.Stres terkait dengan berbagai macam penyakit seperti penyakit jantung, sistem kekebalan tubuh yang lebih rendah, risiko kanker dan diabetes yang lebih tinggi, pertambahan berat badan, dan masa hidup yang lebih pendek secara keseluruhan.(TIN)