Cara Sehat Ini Bisa Mengeluarkan Kemarahan Anda

Jakarta: Menekan kemarahan merupakan hal yang tidak mudah dilakukan. Dan rasa marah tersebut tentu tidak baik bagi tubuh, baik secara fisik maupun secara mental. Beberapa studi bahkan menemukan bahwa rasa marah berkaitan dengan peningkatan risiko kematian dini.



"Kemarahan sering dianggap sebagai sesuatu yang buruk di masyarakat kita karena cara yang mengeluarkan kemarahan yang berbahaya yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mengungkapkannya, seperti penembakan massal, pelecehan, dan lainnya," ujar Becky Howie, MA, psikoterapis dan pelatih di NatureWise Counseling, LLC.

Foto: Katy Belcher/Unsplash.com

"Tetapi kemarahan itu sendiri adalah emosi yang sangat sehat dan sebenarnya cukup berguna."Dikutip dari Elite Daily, berikut ini adalah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengungkapkan rasa marah Anda namun dengan cara yang positif.Jika Anda berada dalam situasi di mana Anda marah dengan seseorang yang berdiri tepat di depan Anda atau yang Anda ajak bicara melalui telepon, Laura Dabney, MD, seorang psikiater menyarankan untuk bertanya secara langsung dan dengan tenang.Kemudian sampaikan mengenai apa yang Anda butuhkan sehingga Anda akan dapat menyampaikan bahwa Anda merasa terganggu dengan perilaku mereka atau apa yang mereka katakan tersebut."Cukup tinggalkan ruangan dan kembali setelah Anda sudah mulai sedikit tenang dan sudah bisa memproses perasaan marah Anda tersebut," saran Dabney. Menurutnya, 20 menit biasanya merupakan waktu yang cukup untuk seseorang merasa lebih tenang dan bisa memulai percakapan baru tanpa rasa marah berlebihan.(Baca juga: 6 Langkah untuk Meredam Amarah Dr Eugene Charles, direktur dari The Applied Kinesiology Center di New York, mengatakan bahwa teknik pernapasan yang mudah sangat membantu mengatasi amarah."Anda bisa menarik napas dalam-dalam, berhenti selama tiga detik, dan kemudian menghembuskannya perlahan," kata Dr Charles. Anda bisa melakukan hal ini selama 30 kali berturut-turut.Menurut Dr Charles, teknik pernapasan ini dapat membantu mengubah kemarahan menjadi emosi yang lebih positif."Setiap olahraga yang Anda lakukan pada dasarnya dapat melepaskan semua kelebihan energi terpendam yang mungkin Anda rasakan," kata Rachel Gersten, seorang terapis dan pelatih kesehatan/kebugaran yang berbasis di New York City.Selain itu, Gersten juga menambahkan bahwa ketika Anda berolahraga, tubuh Anda melepaskan endorfin, yang pada akhirnya dapat membantu untuk mengangkat suasana negatif.Tamsin Astor, Ph.D., seorang pelatih kesehatan yoga bersertifikat yang juga terlatih dalam psikologi dan neurosains, merekomendasikan untuk melakukan meditasi di mana Anda duduk dengan tenang.Setelah itu memvisualisasikan orang yang Anda cintai, kemudian orang yang netral, dan akhirnya orang yang membuatmu merasa marah. "Pikirkanlah mereka dan ucapkan kata-kata positif kepada orang-orang tersebut, ujar Astor.(TIN)