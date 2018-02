5 Kebiasaan yang Tanpa Disadari Bisa Memicu Kanker Kulit

Jakarta: Sama seperti bagian tubuh lainnya, kulit juga merupakan bagian penting pada organ manusia. Namun banyak yang tidak terlalu khawatir akan kesehatan kulit, sebagaimana bagian organ vital tertentu, seperti jantung dan ginjal.

Perlu disadari bahwa kulit merupakan bagian tubuh yang juga rawan penyakit, di antaranya kanker kulit. Penyakit ini adalah salah satu kanker yang mematikan. Agar mengurangi terkena risiko penyakit ini, Anda bisa menghindari kebiasaan berikut seperti dilansir dari Boldsky.

1. Tidak menggunakan tabir surya



Sejumlah penelitian dan survey telah membuktikan bahwa di beberapa negara terutama berkembang, seperti India, mayoritas orang tidak menggunakan lotion dan krim tabir surya setiap hari. Padahal, sinar uv dari matahari adalah salah satu penyebab utama kanker kulit dan bisa menyerang manusia dalam rentang waktu yang singkat setelah terpapar matahari. Jadi sebaiknya gunakan tabir surya, bahkan saat berada di dalam rumah. Selain itu, Anda juga disarankan untuk melindungi kulit saat berada di luar rumah dengan sarung tangan, kaos kaki, masker, syal dan lainnya untuk mencegah racun dalam polusi udara.

2. Asupan makanan yang buruk



Jika Anda mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, seperti buah dan sayuran, maka sel kulit Anda menjadi lebih lemah dan kebal terhadap serangan sel kanker, yang mungkin tumbuh dan berkembang biak. Buah dan sayur mengandung antioksidan, yang diketahui bisa mencegah sejumlah kanker, termasuk kanker kulit.

3. Merokok



Merokok menjadi salah satu kebiasaan yang memicu kanker. Fakta ini mengejutkan banyak orang, karena rokok kerap dihubungkan dengan perkembangan kanker paru-paru. Namun ada juga bukti ilmiah yang membuktikan bahwa nikoyin yang terhirup juga menyebabkan kanker kulit, bersamaan dengan sejumlah komplikasi kesehatan lainnya.

4. Kelebihan menggunakan ponsel



Ponsel menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun penelitian menunjukkan bahwa membawa ponsel dekat dengan tubuh dalam waktu yang lama, dapat memicu kanker kulit. Hal ini disebabkan kerena gelombang radio frekuensi yang dipancarkan dari ponsel dapat meningkatkan risiko pertumbuhan sel kanker di kulit.

5. Menggunakan make up



Saat ini banyak sekali orang yang telah terbiasa menggunakan make up setiap hari, agar sedap dipandang mata. Namun beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa dengan menggunakan produk make up setiap hari dapat memicu kanker kulit, sebab sejumlah bahan kimia beracun dapat digunakan dalam pembuatan merek tertentu dari produk make up.

Maka dari itu tak ada salahnya Anda juga berkonsultasi dengan dokter kulit secara berkala. Tujuannya untuk memastikan bahwa kulit Anda sehat dan bisa mendeteksi langsung adanya tanda-tanda kecil kanker kulit, serta mencari pengobatan dan pencegahan.





