Lima Asupan Ini Bikin Awet Muda

Jakarta: Kolagen dan elastin adalah dua protein yang penting untuk kesehatan kulit dimana keduanya bekerja untuk menjaga tekstur dan bentuk pada bagian terluas pada tubuh tersebut.



Berikut adalah beberapa nutrisi dalam yang dapat membantu menambah asupan kolagen dan elastin sehingga kulit semakin awet muda.

Buah-buahan seperti stroberi dan jeruk nipis kaya akan vitamin C, nutrisi yang penting untuk biosintesis kolagen. Oleh karena itu, seringlah makan buah dengan tinggi kandungan vitamin C.Estrogen adalah kandungan yang sangat baik karena meningkatkan kadar kolagen dan elastin pada kulit. Kandungan fitoestrogen daidzein, genistein, formononetin, biochanin A, koumestrol coumestan, lignan secoisolariciresinol dan matairesinol adalah senyawa yang meniru fungsi estrogen dalam tubuh. Kandungan ini terdapat pada kacang, kacang kedelai, kacang-kacangan, kacang polong, gandum, dan biji wijen.(Baca juga: 3 Mitos Seputar Kedelai yang Tak Usah Anda Percaya Gelatin yang banyak terdapat pada jelly, baik untuk tulang dan lapisan penghubung pada hewan. Konsumsi gelatin dapat membantu menyediakan kolagen dan elastin pada tubuh sehingga memperlambat munculnya keriput. Kandungan ini banyak terdapat pada daging, kaldu tulang, yogurt, dan agar-agar.Vitamin B mengandung beberapa komponen sekaligus seperti thiamin, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin b6, biotin, folic acid and vitamin B12. Komponen tersebut membantu produksi kolagen dalam tubuh.Beberapa studi menunjukkan bahwa kekurangan vitamin B12 dan B6 membuat kandungan kolagen menurun. Beberapa jenis makanan yang mengandung vitamin B adalah kacang-kacangan, kacang polong, dan sayuran hijau.Vitamin E kaya akan antioksidan yang larut dalam lemak yang dapat melawan radikal bebas dan melindungi kulit melawan kerusakan matahari. Vitamin E yang digabungkan dengan vitamin C menghasilkan cadangan kolagen dalam tubuh. Beberapa jenis makanan yang mengandung vitamin ini adalah kacang-kacangan, bayam, biji-bijian, minyak zaitun dan minyak bunga matahari.(TIN)