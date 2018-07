Facial Oxygen, Treatment Kecantikan ala Artis Hollywood

Jakarta: Dimulai sejak tahun 2006, sebuah treatment kecantikan unik yaitu Oxygen Facial (Facial Oxygen) dipopulerkan oleh Evie Evangelou untuk kliennya yaitu penyanyi dan bintang Hollywood terkenal Madonna.



Spa yang ia dirikan di Madison Avenue, New York hingga hari ini juga laris manis mentreatment para pelanggan kecantikannya dengan facial yang digunakan dengan alat mirip peniup bertekanan tinggi yang menggeluarkan udara murni ke dalam kulit wajah serta leher.

(Bertempat di Admiralty Residence Club House, Jakarta Selatan, klinik kecantikan yang dimiliki oleh salah satu penyanyi berbakat Lala Karmela beserta beberapa temannya ini menghadirkan perawatan wajah yang tak kalah dengan milik Evie di New York, yaitu treatment Facial Oxygen. Foto: Dok. Medcom.id/Yatin Suleha)

(Treatment Facila Oxygen adalah salah satu treatment yang diminati oleh beberapa artis Hollywood sebelum bermake up di red karpet karena membuat kulit kenyal dan lembap, glowing, dan terasa segar. Memudahkan make up untuk menempel dengan rata dan sempurna. Foto: Dok. Lithea Aesthetic Center)

Tapi bagi Anda yang ingin mencoba treatment yang digadang-gadang jadi salah satu perawatan yang dipakai untuk kecantikan Kim Kardashian, Naomi Campbell, Fergie, Jessica Biel, dan sederet bintang terkenal lainnya ini tak perlu pergi ke Amerika, Anda bisa menikmatinya cukup di Jakarta saja, tepatnya di Lithea Aesthetic Center.Bertempat di Admiralty Residence Club House, Jakarta Selatan, klinik kecantikan yang dimiliki oleh salah satu penyanyi berbakat Lala Karmela beserta beberapa temannya ini menghadirkan perawatan wajah yang tak kalah dengan milik Evie di New York.Dengan menggunakan Intraceuticals (dikenal dengan sebutan Hollywood Facials) yaitu alat yang digunakan untuk melakukan treatment facial oxygen. Cara kerjanya yaitu udara murni serta serum melalui alat bertekanan tinggi (menggunakan teknologi Hyperbaric Oxygen) disemprotkan melalui tube kecil yang diaplikasikan ke seluruh wajah dan leher."Treatment ini adalah treatment yang bisa dilakukan kapan saja dan bisa dilakukan di mana saja. Misalnya klien tidak bisa ke klinik, kita bisa datengin ke rumahnya," ujar Lala saat diwawancara Medcom.id. Lala juga mengatakan bahwa treatment ini aman dilakukan untuk ibu yang sedang hamil.(Baca juga: Tips agar Kulit Wajah Segar Beberapa keunggulan facial oxygen ini menurut Lala adalah menyeimbangan kadar air di kulit (wajah dan sekitar leher), dengan menggunakan serum yang terbuat dari sari buah-buahan dan vitamin yang bisa memelihara kelembapan kulit. "Dan ini aman dilakukan on daily basis, misalnya mau dilakukan 2 hari sekali juga bisa, sangat aman dan nyaman," papar Lala.Salah satu keunggulan dari facial oxygen ini juga setelah selesai Anda bisa melakukan banyak hal misalnya make up, pergi ke mal, hang out dengan teman-teman atau berkunjung ke rumah sanak saudara tanpa takut wajah terlihat aneh."Karena facial zaman dulu itu kan setelah treatment mukanya jadi merah-merah (bengkak), sekarang dengan facial oxygen aman, nyaman, good to go. Kecuali berenang (cuci muka) sebaiknya ditunggu dulu sampai dua jam hingga serum sinking in (meresap) baru bisa berenang, karena sayang kan serumnya masih proses masuk ke dalam kulit," ucap Lala."Bahkan kalau mau make up tebal-tebal, wajah glowingnya tetap ada setelah melakukan facial oxygen, dan yang enaknya lagi misalnya selesai acara, make up tebalnya mau dihapus Anda masih bisa merasakan kulit kenyalnya. Ini karena serumnya terus bekerja di dalam kulit," aku Lala.Terdapat beberapa keutamaan dalam facial oxygen yaitu membuat kulit wajah awet muda karena kandungan anti-aging, mencerahkan (brightening), dan melembapkan (hidrasi kulit wajah dan leher)."Enaknya lagi facial oxygen bisa dilakukan untuk semua jenis kulit dan cocok bagi Anda yang punya banyak kegiatan outdoor, yang banyak terekspos AC, aktivitas sudah mulai padat, sudah mulai bisa melakukan treatment ini. Mungkin di atas 21 tahun adalah usia yang cocok untuk melakukan treatment ini," tukas Lala."Dan tentu saja usia di bawah 21 tahun waktu yang cocok untuk merawat kulit secara alami misalnya dengan makan makanan yang sehat, minum banyak air putih, tidur yang cukup mumpung umurnya masih bisa melakukan itu dan aktivitas belum terlalu banyak," pesan Lala. Perawatan ini tak memakan waktu lama, hanya dilakukan selama kurang lebih 30-45 menit saja dan Anda siap untuk pergi lagi.(TIN)