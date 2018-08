Delapan Buah untuk Tingkatkan Gairah Seks

Jakarta: Buah mengandung banyak nutrisi mikro yaitu vitamin dan mineral. Tak hanya bermanfaat secara keseluruhan, beberapa buah bahkan dapat meningkatkan gairah seks.



Berikut adalah delapan buah yang dapat membuat kehidupan seks lebih baik jika dikonsumsi secara rutin.

(Sebuah studi mengatakan bahwa vitamin A meningkatkan testosteron dan kadar estrogen, sementara vitamin C meningkatkan nafsu seksual dan meningkatkan volume air mani pria. Foto: Elijah O'Donell/Unsplash.com)

Kandungan bromelain, enzim dalam buah ini dapat melawan impotensi pada pria. Selain itu, pisang juga membantu mengatur serotonin, yang meningkatkan suasana hati Anda dan juga berfungsi sebagai obat penenang ringan.Asupan buah atau delima setiap hari atau sarinya dapat membantu meningkatkan kualitas sperma dan meningkatkan testosteron secara alami.Buah ara bagus untuk meningkatkan libido karena kandungan seng, mangan dan magnesium yang tinggi. Buah tersebut membantu kesehatan reproduksi secara keseluruhan baik pada pria maupun wanita.(Baca juga: Ini yang Paling Dicari Para Lajang dalam Hubungan Romantis Seng dalam stroberi mempu meningkatkan testosteron yang sehat pada pria dan juga meningkatkan libido pada wanita. Antioksidan dalam buah tersebut membantu meningkatkan sirkulasi darah di sekitar alat kelamin.Ceri mengandung vitamin A dan C yang membantu meningkatkan libido pada pria dan wanita. Sebuah studi mengatakan bahwa vitamin A meningkatkan testosteron dan kadar estrogen, sementara vitamin C meningkatkan nafsu seksual dan meningkatkan volume air mani pria.Buah satu ini meningkatkan produksi sperma, meningkatkan sirkulasi darah dan juga menjaga suhu optimal dalam skrotum yang baik bagi kesehatan sperma secara keseluruhan.Selama bertahun-tahun, buah nangka telah digunakan untuk mengobati libido rendah, disfungsi ereksi dan ejakulasi dini.Sebuah penelitian dalam jurnal Archives of Gynecology and Obstetrics mengatakan bahwa ada potensi hubungan antara konsumsi apel harian reguler dan seksualitas yang lebih baik di populasi wanita muda.(TIN)