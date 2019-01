Empat Jenis Olahraga yang Dapat Meningkatkan Kreativitas

Jakarta: Berolahraga dapat memiliki banyak manfaat untuk Anda, tidak hanya untuk memperkuat otot Anda. Berolahraga bisa memberikan keseimbangan pada hidup Anda, membantu mengurangi stres, dan juga bisa membantu Anda meningkatkan kreativitas.



Ketika Anda merasa bahwa kreativitas Anda mulai berkurang, lakukanlah olahraga yang dapat membantu menstimulasi kreativitas Anda.

("Hiking adalah cara yang luar biasa untuk meningkatkan kreativitas dalam hidup Anda," ujar Lauren Larry, seorang guru yoga, instruktur barre, dan pelatih kesehatan. Foto: Holly Mandarich/Unsplash.com)

Dikutip dari Elite Daily, berikut ini adalah jenis-jenis olahraga yang dapat membantu meningkatkan kreativitas Anda.Berlari adalah salah satu jenis olahraga yang dapat untuk menjernihkan pikiran. Dalam sebuah wawancara dengan Runner's World, penulis Haruki Murakami mengatakan dia melakukan olahraga lari untuk membantu menginspirasi karyanya."Sebenarnya, aku biasanya berlari dengan pikiran kosong. Namun, ketika aku berlari dengan pikiran kosong, ide-ide kreatif justru bisa muncul secara alami dan tiba-tiba dan mungkin dapat menjadi ide yang bisa aku tuliskan dalam buku." Melakukan yoga dapat memungkinkan Anda membuka diri terhadap ide-ide kreatif melalui napas, gerakan, dan energi yang muncul saat melakukan gerakan yoga.Seorang instruktur yoga Randi Greene mengatakan bahwa latihan ini dapat mengajarkan Anda untuk menjernihkan pikiran dari obrolan dan kebisingan yang tidak diinginkan yang tidak membantu Anda, memberikan ruang bagi pikiran dan ide baru untuk muncul.Menurut The New York Times, angkat besi memperkuat jantung dan meningkatkan aliran darah ke otak, yang pada akhirnya dapat menghasilkan peningkatan kemampuan berpikir kreatif.Teresa Liu-Ambrose, seorang peneliti utama di Brain Research Center di University of British Columbia, mengatakan bahwa angkat beban menuntut banyak kekuatan otak untuk fokus pada hal-hal seperti bentuk dan teknik yang tepat.Ini secara keseluruhan akan mempertajam pemikiran Anda dan dengan demikian dapat meningkatkan kemampuan Anda untuk berpikir kreatif secara keseluruhan."Hiking adalah cara yang luar biasa untuk meningkatkan kreativitas dalam hidup Anda," ujar Lauren Larry, seorang guru yoga, instruktur barre, dan pelatih kesehatan."Bahkan jalur hiking yang paling mudah pun memiliki suasana alami, udara segar, dan ruang terbuka."Menurut Larry, ada banyak simbol yang bisa ditemukan di alam. Gunung dan bukit besar adalah pengandaian dalam kehidupan, dan ketika Anda bersusah payah selama pendakian maka Anda akan merasa sangat bahagia ketika bisa sampai ke puncak."(TIN)