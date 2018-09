Tujuh Tips agar Anak Tidak Takut pada Dokter

Jakarta: Dokter terkadang menjadi sosok yang menakutkan bagi anak-anak. Ungkapan, 'jangan nakal, nanti disuntik' menjadi salah satu penyebab kenapa anak-anak menjadi trauma. Namun, pendekatan yang baik bisa menghilangkan rasa takut anak untuk periksa ke dokter, berikut ulasannya.



1. Temani anak

Tidak ada anak yang suka pergi ke dokter, tetapi beberapa anak ada yang benar-benar takut menemui dokter. Tidak heran mengingat kebanyakan anak tidak suka ditangani oleh orang yang tidak dikenal, apalagi ada kemungkinan mereka akan disuntik.Beberapa orangtua--karena kesibukan atau lain hal--meminta kakek atau pengasuh membawa anak mereka ke dokter."Mereka harus mencoba kunjungan pertama atau kedua," kata Ari Brown, M.D, penasihat Parents dan penulis seri buku Baby 411. "Jika seorang anak melihat bahwa seorang ibu atau ayah merasa nyaman di lokasi baru dan bahwa orangtua memercayai dokter, maka anak itu akan merasa lebih aman," lanjut dia.Bantu anak Anda tahu apa yang akan terjadi sebelum pergi ke Dokter Anak. Beli peralatan dokter mainan dan jas lab putih untuk pemeriksaan pura-pura sehingga dia tahu apa yang harus diantisipasi. Tunjukkan bagaimana dokter memeriksa mulutnya, mendengarkan detak jantungnya, atau mengambil tekanan darahnya. Atau gunakan timbangan untuk menunjukkan berat badannya bisa diukur. Anda juga dapat membaca buku anak-anak yang berbagi dan mengilustrasikan kunjungan ke dokter, seperti "Berenstain Bears Go to the Doctor," "Say Ahhh!: Dora Pergi ke Dokter, dan What to Expect When You Go to the Doctor by Heidi Murkoff.Hindari mengatakan hal-hal seperti: "Jangan takut," "Suntikannya tidak akan sakit," atau "Jangan menangis," karena itu semua hanya akan membuat Anda tampak kurang kredibel dan peduli," kata Donald Shifrin, MD, juru bicara untuk American Academy of Pediatrics dan profesor klinis pediatri di University of Washington School of Medicine di Seattle."Sebaliknya, katakan bahwa Anda tahu pengalaman itu tidak menyenangkan, tetapi itu akan berakhir dengan cepat dan Anda akan melaluinya bersama. Yakinkan dia bahwa Anda akan berada di sisinya sepanjang waktu."Satu peringatan: Banyak anak takut pada dokter secara khusus karena suntikan. Jangan pernah berjanji bahwa anak Anda tidak akan membutuhkan suntikan (kecuali Anda menelepon untuk mengonfirmasi sebelum menemui dokter). Sebaliknya, jelaskan bahwa dia tidak akan membutuhkan suntikan selama setiap kunjungan.Duduk di atas meja tinggi saat terpisah dari orangtua dapat membuat anak cemas. Pertimbangkan dia duduk di pangkuan Anda sehingga dia merasa lebih aman."Mereka akan percaya bahwa tidak ada hal buruk yang akan terjadi pada mereka jika Ibu atau Ayah melindungi mereka. Anak-anak juga tidak merasa dalam kendali karena orang asing menyentuh mereka dan menyerang ruang pribadi mereka," jelas Dr Brown.Bantu anak Anda merasa diberdayakan dengan memberikan pilihan, seperti menanyakan telinga mana yang ia inginkan dokter anak untuk diperiksa terlebih dahulu, dalam urutan apa dia ingin dokter memeriksa dada, mata, dan perutnya, atau apakah dia ingin Anda menggenggam tangannya. Anak-anak juga menangkap isyarat orangtua mereka dan merasakan tingkat kenyamanan mereka. Jika Anda merasa nyaman, anak Anda akan menangkapnya dan merasa lebih baik tentang pengalaman itu.Sebuah dot atau selimut dapat membantu menenangkan anak Anda, tetapi boneka atau boneka binatang yang dicintai mungkin bekerja ekstra untuk memungkinkan dokter melakukan pemeriksaan singkat. Anak Anda akan melihat bahwa tidak ada hal buruk yang terjadi, jadi dia mungkin akan baik-baik saja. Jika ada saudara kandung yang lebih tua yang tidak takut pada dokter, pertimbangkan untuk bertanya apakah mereka akan keberatan diperiksa terlebih dahulu. Melihat kakak laki-laki atau perempuan kecil pergi duluan akan mengurangi ketakutan dan mendorong mereka untuk berani.Bagaimana Anda bertindak setelah kunjungan setiap dokter dapat membantu mengatur pengalaman yang lebih menyenangkan di lain waktu. Ketika Anda meninggalkan ruang dokter, berikan anak Anda pelukan, ciuman, dan pujian seperti, "Kamu melakukan pekerjaan yang baik, ibu tidak sabar untuk memberitahu kakek atau ayah betapa beraninya kamu," saran Dr. Shifrin. Atau ajak anak Anda untuk menonton film atau ke taman bermain. Hanya saja, jangan memperlakukan kondisi perilaku yang baik--jika anak Anda tidak mampu mengendalikan kecemasannya, maka dia akan merasa buruk karena kehilangan kesempatannya. Juga, tunjukkan segala hal menyenangkan yang terjadi selama kunjungan (mungkin dokter memberi stiker pada anak Anda) dan ulangi betapa bangganya semua orang akan dirinya.Ketika memilih Dokter Anak, kepribadian sama pentingnya dengan pengetahuan dan keahlian. Beberapa anak akan takut dengan dokter manapun, tetapi jika anak Anda tampaknya benar-benar takut pada dokter, tidak hanya pengalaman keseluruhan, minta dia untuk menjelaskan mengapa dan berbicara dengan orang tua lain yang mungkin memiliki dokter yang sama. Jika ketakutan anak Anda beralasan, cari yang baru dan jangan lupa tanyakan kepada orang tua lain untuk rekomendasi terpercaya mereka.(DEV)