Tak Perlu Pantang Mengemil, Ini Alasannya

Metrotvnews.com, Jakarta: Tak ada yang salah dengan mengemil. Hanya saja, Anda harus jeli memilih makanan yang sehat agar bemanfaat bagi tubuh dan tak membuat berat badan melonjak.



Camilan dianjurkan disantap sebelum jam makan. Ini supaya Anda tak kalap makan berlebihan saat jam makan siang karena perut lapar.

Manfaat mengemil yaitu dapat menahan rasa lapar lebih lama, menjaga suasana hati, meningkatkan kekuatan otak, meningkatkan kesehatan secara keseluruhan, dan memberi Anda energi yang dibutuhkan saat beraktivitas. Tentu saja, untuk mendapatkan manfaat tersebut Anda harus mengemil makanan sehat.Seorang ahli jantung di Universitas California, San Francisco Medical Center, Dr Rita Redberg, mengatakan bahwa nutrisi menjadi kunci gaya hidup sehat. Nutrisi yang terdapat pada camilan sehat dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan menghindari kelaparan, meningkatkan kemungkinan Anda akan memilih makanan ringan yang sehat ketimbang sekotak donat atau makan berlebihan saat tiba jam makan siang.Megan Mullin, ahli gizi di Canyon Ranch SpaClub di Las Vegas, merekomendasikan kliennya agar memakan camilan setiap tiga hingga lima jam sekali. Cara ini mampu memblokir keinginan makan berlebihan.Sebagaimana diketahui, gula darah turun tiga sampai lima jam setelah Anda makan. Dengan mengonsumsi makanan ringan, maka akan membuat metabolisme meningkat dan membantu menormalkan gula darah.Makanan seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, produk susu rendah lemak, biji-bijian, dan kacang-kacangan mengandung nutrisi, serat, dan protein yang dibutuhkan tubuh, serta menjaga agar gula darah tetap stabil.Anda tak dianjurkan menyantap camilan yang mengandung banyak gula seperti permen dan donat, karena makanan tersebut memberi Anda lonjakan energi, namun membuat Anda lebih cepat lapar, rewel, mengantuk, dan sulit berkonsentrasi.Berbeda halnya dengan camilan sehat yang fungsinya seperti bahan bakar bagi tubuh yang membuat Anda berenergi untuk beraktivitas seharian.Oleh karena itu, pilih camilan yang mengandung protein. Dalam makanan yang mengandung protein seperti ikan, daging, telur, keju, dan tahu, terdapat asam amino yang meningkatkan produksi neurotransmiter yang mengatur konsentrasi dan kewaspadaan.Sayuran, buah, madu, produk susu rendah lemak, dan biji-bijian, juga baik dijadikan makanan camilan karena dapat meningkatkan suasana hati dan mengatasi kelelahan.Terdapat pula asam lemak omega-3 yang merupakan nutrisi yang baik karena dapat menjaga kesehatan jantung dan otak. Ikan tuna, buah kenari, dan beberapa makanan lainnya yang mengandung omega-3 akan membantu melawan tekanan darah tinggi dan menekan risiko penyakit jantung, serta depresi dan kecemasan. Efek baik omega-3 lainnya ialah mencegah penyakit sendi, skizofrenia, dan hiperaktif.Ada kalanya, Anda tiba-tiba mengalami keinginan menyantap makanan manis dan mencari camilan sehat yang tidak banyak kandungan gula. Snack bar cocok Anda konsumsi untuk mengatasi keinginan ngemil makanan manis.Snack bar merupakan sumber serat yang baik, tidak mengandung gula tambahan, dan terbuat dari bahan alami utuh seperti kacang almond, kacang mete, dan cranberry. Snack bar kaya serat, rendah sodium, sarat dengan vitamin dan mineral, dan mengandung kurang dari 200 kalori per porsi.Jika Anda ingin mengemil snack bar, Anda dapat menyantap Fitbar. Kandungan oat, whole wheat dan quinoa di dalam Fitbar membuat tubuh mendapatkan manfaat serat larut. Fitbar merupakan camilan bebas kolestrol dan trans-fat.Jika Anda mencari snack bar, Fitbar bisa menjadi pilihan. Kandungan oat, whole wheat dan quinoa di dalam Fitbar membuat tubuh mendapatkan manfaat serat larut yakni melunakkan tinja sehingga mempelancar BAB. Serat larut juga mengatur kadar gula darah, dan mencegah sakit jantung dengan menurunkan kolesterol. Manfaat lainnya adalah meningkatkan populasi bakteri baik dalam usus. Serat larut membuat rasa kenyang lebih lama, yang akan membantu Anda dalam menjaga berat badan.Tak cuma rasanya yang enak yaitu rasa chocolate, fruits (dengan kismis asli) dan nuts, Fitbar juga rendah kalori yaitu hanya 90 kkal/saji, sehingga tak perlu khawatir berat badan akan naik.Dengan hanya memiliki jumlah 90 kkal/saji, menjadikan Fitbar dikenal sebagai cemilan rendah kalori yang hadir dengan pilihan rasa yang super enak yaitu chocolate, fruits, dan nuts.Fitbar merupakan camilan bebas kolestrol dan trans-fat, serta gandum yang dapat menjaga kesehatan saluran cerna dan kesehatan jantung, kalsium untuk kesehatan tulang dan gigi, serta vitamin A, B12, dan C untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Mau ngemil sehat tanpa ribet? Choose Fitbar, snacking with no worry!(ROS)