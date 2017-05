Golongan Darah Berpengaruh Terhadap Risiko Penyakit Jantung

Metrotvnews.com, Jakarta: Selama ini, golongan darah kerap diasosiasikan dengan sifat. Namun, siapa sangka jika golongan darah juga memberi pengaruh terhadap kesehatan jantung.



Studi menemukan, orang dengan golongan darah A, B, dan AB memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengidap penyakit kardiovaskular dibanding dengan individu bergolongan darah O.

Tessa Kole dan tim, peneliti dari University Medical Centre Groningen di Belanda melakukan studi meta-analisis terkait hal tersebut.Penelitian memuat data yang mencakup 1,3 juta orang dewasa yang dibagi 11 kelompok dalam sembilan penelitian.Pada analisis gabungan, peneliti mengidentifikasi 708.276 orang ke dalam kelompok non O, dan 476.868 ke dalam kelompok O.Dalam analisis ditemukan, jumlah kejadian kardiovaskular dari kelompok golongan darah non O lebih besar daripada kelompok golongan darah O. Kesimpulannya, kelompok darah non O memiliki peningkatan risiko penyakit kardiovaskular sebanyak 9 persen, terutama jantung koroner dan infark miokard.Belum jelas apa penyebab tingginya risiko penyakit kardiovaskular pada golongan darah non O. Namun peneliti mencatat, tipe darah non O memiliki konsentrasi protein pembekuan darah yang lebih tinggi, yang dalam medis disebut dengan faktor von Willebrand.Peneliti juga menemukan, golongan darah A cenderung memiliki kadar kolesterol yang tinggi, salah satu pemicu penyakit kardiovaskular.(DEV)