Selain Menurunkan Berat Badan, Ketahui 4 Manfaat Lain dari Mandi Sauna

Jakarta: Sauna merupakan alternatif untuk mengeluarkan keringat, selain berolahraga. Selain itu, aktivitas "mandi" uap hangat ini juga diklaim memiliki banyak manfaat kesehatan.



"Akhir-akhir ini sauna menjadi sangat populer karena seiring dengan perkembangannya sauna menjadi lebih mudah diakses daripada sebelumnya," kata psikoterapis dari New York City, Paul Hokemeyer, Ph.D dilansir dari Women's Health.

Apa saja manfaat dari mandi sauna?Menurut American Heart Association, lebih dari setengah orang Amerika pernah mengalami tekanan darah tinggi. Namun, penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Human Hypertension menunjukkan bahwa sauna bisa membantu menurunkan tekanan darah.Hal itu karena panas dari sauna menyebabkan pembuluh darah membesar, yang dapat menyebabkan aliran darah menjadi lebih lancar, jelas Caroline Robinson, M.D., seorang dokter dari Northwestern Memorial Hospital South Loop.Sebuah penelitian dari Universitas Finlandia menunjukkan bahwa sauna membantu mengurangi risiko kematian dini akibat serangan jantung, stroke, dan penyakit kardiovaskular. Untuk penelitian ini, periset menemukan bahwa semakin sering pria pergi ke sauna, dan semakin rutin, semakin rendah risiko kematian akibat serangan jantung mendadak dan penyakit kardiovaskular yang fatal.Suatu studi di Journal of Alternative and Complementary Medicine menemukan penggunaan sauna dapat membantu menghilangkan rasa sakit dan mengobati gejala sakit kepala kronis terjadi lebih dari 15 hari per bulan. Pada penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa mandi sauna secara teratur adalah cara sederhana untuk mengurangi beberapa jenis rasa sakit kronis.Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Human Kinetics, atlet yang menghabiskan 15 menit di sauna mengalami peningkatan langsung jumlah sel darah putih mereka, yang dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Namun, sauna bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan kekebalan tubuh, perlu diimbagi dengan olahraga untuk mendapatkan hasil yang maksimal.Sebenarnya, sauna hanya akan membantu menurunkan berat badan bukan lemak tubuh."Sauna sangat baik untuk rencana penurunan berat badan yang memungkinkan orang tersebut untuk rileks dan segar, dan untuk membangun hubungan yang lebih baik dan sehat dengan tubuh mereka," kata Hokemeyer.Satu studi yang diterbitkan dalam International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health menemukan bahwa ketika sukarelawan dalam penelitian tersebut menggunakan sauna setiap hari selama 20 hari, tingkat kolestrol mereka menurun.Para peneliti menyimpulkan bahwa sauna menawarkan manfaat kolesterol yang serupa dengan manfaat yang dihasilkan dari latihan fisik intensitas sedang. Namun tetap saja, hal tersebut perlu dimbangi dengan olahraga rutin karena sauna tidak bisa menggantikan manfaat olahraga.(DEV)