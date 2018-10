Enam Tips Meredakan Kembung Saat Haid

Jakarta: Setiap satu bulan sekali, kebanyakan wanita mengalami haid yang menimbulkan kram perut dan lemas. Selain kram perut, wanita juga seringkali menderita karena perut kembung.



Menurut Dokter Kandungan Meggie Smith, ketika kadar estrogen lebih tinggi, tubuh kita cenderung menahan air. Progesteron yang tinggi di paruh kedua siklus Anda, dapat membuat saluran pencernaan lebih lambat.

Kabar baiknya, ada beberapa cara untuk menghilangnya kembung selama haid seperti berikut. Makanan tinggi potasium seperti pisang, blewah, tomat dan asparagus membantu keseimbangan cairan yang baik. Lemak sehat seperti chia, kacang, dan salmon juga membantu kelompok hormon yang menyebabkan kembung lebih rendah. Protein seperti ayam, ikan dan tahu juga bisa membantu meredakan kembung. Sebelum haid datang, hindari terlalu banyak minum kafein seperti kopi. Karena kopi dapat merangsang saluran pencernaan dan mengiritasi usus serta membuat tubuh dehidrasi yang menyebabkan Anda dapat menahan air dalam perut. Minuman bersoda mungkin dapat menghilangkan dahaga sementara, tapi ini akan membuat perut lebih kembung. Jangan minum minuman dengan pemanis karena ini juga dapat membuat perut kembung. Tidur yang cukup sangat penting untuk membantu menghilangkan kelebihan cairan di perut yang dapat kembali ke tubuh lalu dihilangkan selama tidur. Membuat makanan Anda sendiri di rumah dapat menurunkan kembung secara drastis. "Ini karena banyak garam tersembunyi yang ada di makanan restoran atau makanan olahan, tanpa kita sadari," sebut Jenn Sinrich dan Emilia Benton dalam artikel "11 Ways To Get Rid Of Period Bloating." Serat dalam buah dan sayuran memang baik, tapi jika Anda tiba-tiba mengonsumsinya dalam jumlah besar selama haid, Anda mungkin akan mengalami peningkatan kembung karena tubuh tidak terbiasa serat.