Benarkah Kondom Mengurangi Sensasi Bercinta?

Metrotvnews.com, Jakarta: Bagi pasangan yang telah menikah namun menunda memiliki momongan, menggunakan pengaman atau kondom saat bercinta adalah salah satu jalan untuk menghindari kehamilan. Namun, wanita kerap kali merasa bersalah jika meminta pasangannya untuk memakai kondom dengan alasan suami tidak bisa menikmati seks.



Namun, ilmu pengetahuan telah resmi membuktikan bahwa ketakutan para istri tidak berdasar. Dilansir dari Sheknows.com, menurut sebuah penelitian terbaru, jika pria menyalahkan kondom atas terjadinya disfungsi ereksi, mereka sebaiknya menyalahkan penis mereka sendiri.

Sebuah studi yang dilakukan terhadap 500 laki-laki dengan rentang usia 18-24 tahun, 38 persen mengatakan memakai kondom tidak berpengaruh pada kinerja seksual mereka, sementara 32 persen lainnya mengatakan itulah awal disfungsi ereksi mereka.Menurut The Cut, 32 persen yang menyalahkan kondom sebenarnya mereka menderita disfungsi ereksi yang tidak berhubungan dengan penggunaan kondom.(Baca juga: Turunnya Gairah Seks karena Hubungan OCD Dr. Cynthia Graham, penulis The Journal of Sexual Medicine mengatakan, ada komponen psikologis yang bermain ketika seorang pria dengan atau tidak mengetahui dirinya memiliki disfungsi ereksi mencoba untuk mengenakan kondom.Mungkin, dia menggunakan pikirannya atau tekanan untuk mencapai kepuasan seks yang dia inginkan bisa membuat kegagalan ereksi bahkan sebelum kondom dikeluarkan dari bungkusnya. Ini wajar terjadi karena saraf-saraf yang bekerja retak sehingga terjadilah kegagalan dalam bercinta.Pria yang pernah mengalami kegagalan saat pertama bercinta dengan memakai kondom, membuatnya berpikir ulang untuk bercinta lagi dengan kondom.Pria khawatir kesulitan ereksi terjadi lagi saat bercinta dengan mengenakan kondom. "Para peneliti menunjukkan kurangnya pemahaman seputar pemakaian kondom merupakan salah satu akar permasalahan ini," tuturnya.Lebih dari sepertiga pria yang disurvei tidak pernah belajar cara mengenakan kondom yang benar. Kurangnya pengetahuan bisa berkontribusi terhadap disfungsi ereksi akibat kecemasan. Menyalahkan kondom membuat pria takut menjadi rentan dan mengakui bahwa mereka mungkin memiliki masalah seksual.Sementara itu wanita, jika pria mengatakan tidak untuk memakai kondom saat itu, sebaiknya Anda pun mengikutinya dengan berkata tidak untuk bercinta, meski Anda pada akhirnya akan merasa bersalah. Namun, jika komitmen menunda momongan adalah yang utama, mengapa tidak itu dilakukan bukan?(TIN)