Hal-hal yang Bisa Mengurangi Pemicu Alergi

Jakarta: Ada banyak hal yang bisa Anda lakukan untuk mencegah alergi Anda muncul kembali atau kambuh. Bila tubuh Anda merasakan hal-hal yang bisa memicu alergi seperti serbuk sari atau debu, ia bereaksi dengan meluncurkan bahan kimia peradangan yang disebut histamines. Dan peradangan inilah yang menciptakan semua gejala ketidaknyaman itu.



Untungnya, Anda bisa menghentikan reaksi inflamasi ini dan pastikan bahwa gejala alergi Anda masih bisa ditangani, menghilangkan reaksi inflamasi ini dan memastikan bahwa gejala Anda ringan.

Sebenarnya, Anda mungkin bisa tetap bebas dari gejala alergi, kata Dr Purvi Parikh, MD, ahli alergi dan imunologi dari Allergy & Asthma Network.Berikut ini adalah cara-cara yang bisa dilakukan untuk menghindari hal-hal yang bisa memicu reaksi alergi Anda."Jika perawatan alergi yang pernah Anda lakukan tidak bekerja sebaik yang Anda harapkan, ahli alergi Anda mungkin bisa merekomendasikan sesuatu yang baru, seperti tablet sublingual atau suntikan imunoterapi," kata Dr Gary Gross, MD, seorang ahli alergi dan ahli imunologi di Texas Health Dallas.(Baca juga: Pentingnya Mengenali Gejala Alergi Pada Anak Membersihkan karpet, menyapu lantai, dan bahkan membersihkan jendela dari debu-debu atau bulu-bulu hewan bisa mengurangi pemicu alergi yang Anda miliki. "Pastikan untuk memakai masker debu saat membersihkan agar tidak menghirup partikl-partikel yang bisa memicu alergi tersebut atau menyuruh seseorang yang tidak memiliki alergi untuk melakukannya," ujar Dr Gross.Dr Fred Pescatore, MD, MPH, CCN, penulis The Allergy and Ashma Cure mengatakan bahwa banyak obat alergi bekerja dengan cara memblokir histamines, tapi teh hijau juga bisa membantu mencegah terjadinya alergi. Teh hijau kaya akan antioksidan epigallocatechin gallate (EGCG), yang telah terbukti meningkatkan khasiat antihistamin.Membersihkan penyaring udara yang terdapat pada AC rumah Anda juga bisa membantu untuk menghilangkan debu yang bertumpuk yang bisa menjadi salah satu pemicu alergi. "Penyaring udara pada AC yang tersumbat juga akan bekerja dengan tidak efisien," ujar Dr Clifford Bassett, MD, penulis The New Allergy Solution.Beberapa jenis tanaman rumah dapat digunakan sebagai pemurni udara alami. "Mereka mungkin berpotensi membersihkan dan menghilangkan polutan udara dalam ruangan," kata Dr Bassett. Dan itu bisa mengurangi iritasi saluran pernapasan, dan bisa juga mengurangi pemicu alergi untuk Anda.(TIN)