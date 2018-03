Pentingnya Meningkatkan Harga Diri saat Mengalami Depresi

Jakarta: Sebuah penelitian menemukan bahwa dalam pengobatan masalah kesehatan mental, membangun kembali harga diri pasien adalah hal yang penting.



Studi yang dilakukan para peneliti dari University of Waterloo menemukan bahwa kaum muda dengan gangguan jiwa yang menjalani pengobatan rawat inap memiliki konsep diri yang lebih rendah, terutama harga diri secara global, dibandingkan penderita yang menjalani rawat jalan.

"Kita melihat bahwa pasien rawat jalan memiliki harga diri yang lebih rendah, dan kami tahu dari penelitian lain bahwa konsep diri yang lebih rendah merupakan awal dari masalah kesehatan mental lain," jelas peneliti Mark Ferro seperti dilansir dari The Health Site.Studi tersebut meneliti 47 remaja berusia 8-17 tahun yang menerima layanan psikiatri rawat inap dan rawat jalan di Rumah Sakit Anak McMaster di Hamilton.Konsep diri adalah aspek penting untuk dipertimbangkan dalam menerapkan program perawatan untuk meningkatkan kesehatan mental remaja yang dirawat di rumah sakit."Karena remaja yang berada di rawat inap memiliki konsep diri yang lebih rendah, terapi dalam keseluruhan program pengobatan mereka yang bertujuan untuk meningkatkan harga diri mungkin berpengaruh," kata Ferro.Ia menambahkan, intervensi untuk memperbaiki konsep diri atau persepsi diri seseorang akan membantu melengkapi kebutuhan mendesak dalam layanan psikiatri anak-anak dan remaja.Penelitian tersebut telah dipublikasikan di Journal of Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry.(DEV)