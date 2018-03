McDonald’s Gelar Sarapan Bersama di National Breakfast Day

Jakarta: Para ahli selalu menyebutkan sebelum beranjak beraktivitas, Anda wajib untuk sarapan. Oleh karena itu, ahli diet dan blogger kesehatan Akansha Jhalani juga menyebutkan sarapan adalah sumber energi Anda untuk menunjang aktivitas harian. Dan sarapan yang satu ini mungkin jadi sarapan terseru karena dilakukan di 167 restoran McDonald’s di seluruh Indonesia.



Tepat pada tanggal 12 Maret 2018 nanti, McDonald’s Indonesia akan membagikan salah satu menu sarapan yang paling digemari pelanggan yaitu Chicken Muffin di 167 restoran McDonald’s yang turut berpartisipasi.

(Tepat pada tanggal 12 Maret 2018 nanti, McDonald’s Indonesia akan membagikan salah satu menu sarapan yang paling digemari pelanggan yaitu Chicken Muffin di 167 restoran McDonald’s yang turut berpartisipasi. Foto: Dok. Advo-Indonesia)

(Chicken Muffin yang diberikan dalam NBD merupakan salah satu menu sarapan khas McDonald’s, yang berisikan setangkup English Muffin hangat yang dilapisi saus mayonaise. Foto: Dok. Edy Triono)

Disebut dengan National Breakfast Day (NBD) yang merupakan program tahunan McDonald’s di seluruh store di Indonesia untuk mendorong konsumen sarapan setiap hari."Kenapa kami mengadakan acara ini, karena acara ini menitikberatkan pada pentingnya sarapan untuk mengawali hari. Dan kami sudah melakukannya sejak tahun 2013," ucap Sutji Lantyka, Associate Director of Communication McDonald’s Indonesia di acara Media Gathering NBD 2018, di McDonald’s Sarinah, Jumat, 9 Maret 2018.Tepatnya pukul 06.30 hingga pukul 11.00 pagi waktu setempat, selama persediaan masih ada, setiap restoran McDonald’s akan membagikan 1000 Chicken Muffin dengan sistem first come, first serve. ‘National Breakfast Day’.(Baca juga: Manfaat Sarapan dengan Cara yang Tepat McDonald’s juga memberikan 100 lembar kupon free additional (Free Add On) pada tanggal 10-11 Maret 2018, mulai pkl. 11.00 – 21.00, bagi para target konsumen yang belum pernah mencoba menu breakfast McDonald’s (Muffin, Hot Cakes, Big Breakfast). Free Add On dapat digunakan pada tanggal 12 Maret 2018, adalah Hash Brown dan kopi atau teh."Chicken Muffin merupakan salah satu menu sarapan khas McDonald’s, yang berisikan setangkup English Muffin hangat yang dilapisi saus mayonaise dengan daging ayam olahan yang digoreng dengan sempurna.""Dengan kandungan gizi yang cukup dan bahan-bahan yang berkualitas, seporsi Chicken Muffin ini menjadi asupan yang ideal di pagi hari untuk mengawali aktivitas masyarakat Indonesia yang aktif dan dinamis," tambah Sutji.Aktivitas lainnya yang dilakukan oleh setiap store McDonald’s yang berpartisipasi ialah pembagian merchandise dengan nomor antrian khusus bagi para konsumen serta mengompetisikan setiap restoran yang terlibat dalam National Breakfast Day 2018.McDonald’s juga menggandeng beberapa komunitas dan organisasi untuk menebarkan semangat sarapan di pagi hari pada ‘National Breakfast Day’.Sebagian besar komunitas dan organisasi yang terlibat adalah organisasi yang bekerja melayani publik, terutama di pagi hari, misalnya seperti pegawai CommuterLine, Trans Jakarta, Guru, Polisi serta para Satuan Keamanan."McDonald’s menyadari bahwa rekan-rekan petugas pelayanan publik ini berperan besar pada kelancaran aktivitas masyarakat di pagi hari. Mereka berangkat dan bekerja lebih pagi dari kita, dan ini merupakan salah satu bentuk kegiatan dari kami yang kami tujukan untuk mereka," papar Sutji lagi.Sutji mengatakan bahwa setangkup muffin yang tersaji kali ini memiliki nilai gizi kabohidrat, serat dari bun gandum, serta memiliki protein dari daging ayamnya. Jadi, jangan sampai ketinggalan untuk ikut sarapan bersama di 32 kota serentak di Indonesia. "Pengecualian pada restoran McDonald’s yang berada di dalam mal, karena mal buka jam 10 pagi," pesan Sutji.(TIN)