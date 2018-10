Lima Makanan Ini Bantu Atasi Pegal-pegal setelah Berolahraga

Jakarta: Rasa sakit setelah melakukan olahraga, terutama olahraga dengan intensitas tinggi tentu dapat sangat mengganggu. Bahkan terkadang rasa sakit tersebut bisa menggangu aktivitas Anda sehari-hari karena Anda tidak bisa bergerak seperti biasanya.



Pete McCall, ahli fisiologi olahraga dan personal trainer bersertifikat mengatakan bahwa delayed onset muscle soreness (DOMS) adalah respons terhadap kerusakan serat otot seseorang. Hal ini merupakan tanda bahwa Anda melakukan olahraga dengan benar. Sebagai hasilnya, otot akan memperbaiki dirinya sendiri dan membuat Anda lebih kuat.

Anda bisa meringankan rasa sakit dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan pemilihan makanan. Dikutip dari Elite Daily, berikut ini adalah beberapa makanan yang bisa meredakan sakit pada otot Anda setelah olahraga.Guru diet dan yoga Morgan Bettini, MS, RDN mengatakan jahe bisa sangat bermanfaat untuk meringankan rasa sakit di persendian."Jahe adalah makanan anti-inflamasi yang hebat untuk mengurangi nyeri otot," katanya. Ia menyarankan untuk menambahkan jahe ke dalam smoothies atau dengan membuat teh jahe hangat buatan sendiri atau menambahkannya ke dalam makanan.Menurut Dr Alex Tauberg, strength and conditioning specialist bersertifikat dan juga sports chiropractor, nanas dapat membantu meringankan nyeri otot Anda setelah melakukan olahraga."Jika Anda mengalami rasa sakit setelah Anda berolahraga dan perlu pulih dengan cepat, konsumsilah nanas karena dapat membantu mengurangi peradangan dan juga memiliki efek analgesik [yaitu menghilangkan rasa sakit]." kata Dr Tauberg.Menurut Rachel Fine, ahli diet terdaftar dan pemilik To The Pointe Nutrition, cara terbaik untuk mengatasi kram otot adalah dengan mengonsumsi air kelapa. Air kelapa memiliki dosis kalium dan magnesium yang sehat, yang dapat membantu otot Anda pulih lebih cepat setelah latihan yang berat.Telur merupakan sumber protein dan leusin (alias asam amino yang memainkan bagian besar dalam pertumbuhan otot), keduanya sangat mengagumkan untuk pemulihan otot, kata Teresa Kay-Aba Kennedy, konselor kesehatan holistik terlatih, dan CEO dari Power Living Enterprises, Inc."Anda bisa merebus beberapa telur dan simpan di kulkas untuk dikonsumsi setelah latihan," katanya.Kennedy juga merekomendasikan salmon sebagai makanan pasca-olahraga, yang juga bisa melawan inflamasi."Salmon penuh dengan antioksidan, asam lemak omega-3 anti-inflamasi, dan protein tanpa lemak yang semuanya dapat membantu memulihkan otot dan membantu mencegah rasa sakit," katanya.(DEV)