Berpuasa Ramadan Hingga 19 Jam, Berbahayakah?

Metrotvnews.com, Hannover: Setiap tahun umat muslim di seluruh dunia melaksanakan puasa Ramadan. Puasa wajib berlangsung sejak subuh hingga magrib selama sebulan penuh. Lokasi dan musim menyebabkan lama waktu memulai puasa dan berbuka berbeda-beda.



Umumnya, negara-negara di daerah khatulistiwa seperti Indonesia memiliki rentang waktu berpuasa yang sama setiap tahun, antara 13-14 jam per hari. Sedangkan di belahan bumi yang memiliki empat musim, waktu puasa Ramadan bisa sangat pendek atau sangat panjang.

Sebagai contoh puasa Ramadan di negara-negara Eropa. Sejak 2012 waktu puasa Ramadan cukup panjang karena bertepatan dengan musim panas. Puncak musim panas yang bersamaan dengan Ramadan terjadi pada 2014 dan 2015.Lamanya waktu berpuasa di salah satu negara Eropa, Jerman, ketika itu bisa mencapai 19 jam per hari. Tahun ini, Ramadan di Eropa kembali bertepatan dengan musim panas dan diperkirakan akan memakan waktu hingga 18,5 jam.Rentang waktu menahan diri untuk tidak makan dan minum di musim panas tentu menimbulkan berbagai pertanyaan. Apakah aktivitas religius ini membahayakan kesehatan atau bahkan dapat mengancam jiwa pelakunya?Sekelompok ilmuwan dari Hannover Medical School tertantang meneliti puasa Ramadan yang terlihat ekstrem dalam pandangan logis masyarakat setempat.Penelitian melibatkan 50 partisipan, terdiri 25 orang kelompok yang tak berpuasa dan 25 orang kelompok berpuasa. Pengambilan data dilakukan di empat titik waktu, yakni seminggu sebelum puasa Ramadan, pertengahan Ramadan, hari terakhir Ramadan, dan seminggu setelah Ramadan.Studi ilmiah yang dipimpin Boya Nugraha, PhD, dari Dept. Rehabilitation Medicine, Hannover Medical School Jerman, ini membuktikan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara mereka yang berpuasa dan tak berpuasa dengan membandingkan beberapa parameter. Antara lain, rasa lelah, suasana hati (mood), dan rasa mengantuk antara seminggu sebelum puasa dan seminggu setelah berpuasa.(Baca juga: Studi: Puasa 5 Kali dalam Sebulan Turunkan Risiko Penyakit Komposisi tubuh seperti berat badan, massa otot, dan massa lemak di antara dua kelompok di akhir Ramadan juga hampir serupa. "Artinya, puasa Ramadan saat musim panas di Jerman tidak berpengaruh banyak terhadap tubuh," ucap Boya, kepada Metrotvnews.com, baru-baru ini.Peneliti juga menguji kadar kreatinin untuk melihat kondisi kesehatan ginjal pada kedua kelompok. Hasilnya, tidak terdapat perbedaan mencolok di antara kelompok berpuasa dan tidak berpuasa. Yang berarti puasa Ramadan masih dalam batas toleransi bagi kesehatan ginjal."Simpulan kami, puasa pada musim panas masih dalam batas toleransi tubuh, bahkan memberi manfaat positif seperti mood yang membaik dan berkurangnya rasa lelah setelah berpuasa. Tentu saja, keuntungan utama berpuasa adalah insyaallah mendapat pahala," ujar Boya.Riset bertajuk Effect of Ramadan fasting on fatigue, mood, sleepiness, and health-related quality of life of healthy young men in summer time in Germany: A prospective controlled study tersebut dipublikasikan dalam jurnal internasional Appetite April 2017.Meski secara umum tidak terlihat perbedaan antara mereka yang berpuasa dan tidak berpuasa, riset menemukan beberapa hal positif berkat puasa. Mereka yang berpuasa menyatakan cenderung merasakan kelelahan berkurang, suasana hati yang semakin membaik, serta berkurangnya rasa mengantuk. Hal ini dirasakan terutama saat-saat akhir Ramadan dan satu minggu setelah Ramadan.Faktor-faktor komposisi tubuh juga memperlihatkan hasil yang sama. Peneliti menemukan adanya penurunan berat badan dan massa otot pada kelompok yang berpuasa, terutama di akhir Ramadan. Namun, seminggu setelah Lebaran massa otot cenderung kembali seperti sebelum Ramadan.(TIN)