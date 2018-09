Tujuh Manfaat Lepas dari Media Sosial

Jakarta: Tak sedikit orang yang rehat sejenak dari media sosial karena berbagai alasan, seperti merasa tak produktif dan teracuni secara psikologis.



Faktanya, lepas sejenak dari media sosial memang memberi banyak manfaat. Apa sajakah itu?

Rata-rata orang dewasa di Inggris menghabiskan delapan jam 41 menit melihat ke layar elektronik dalam sehari, lebih banyak dari durasi istirahat malam.Padahal, dengan waktu sepanjang itu, banyak aktivitas bisa dilakukan termasuk olahraga. Berbagai studi menyebutkan bahwa olahraga bisa meningkatkan kesehatan mental, jauh lebih banyak daripada hanya bermain media sosial.Sebuah studi dari Denmark tahun 2015 menemukan bahwa satu minggu tanpa media sosial Facebook meningkatkan kebahagiaan partisipan. Penelitian yang melibatkan 1.095 pengguna aktif tersebut terbagi menjadi dua kelompok: bermain media sosial seperti biasa dan absen sama sekali. Hasilnya, kelompok kedua mengalami penurunan stres sebanyak 55 persen.Pada awalnya, rehat dari media sosial memang menyebabkan cemas, depresi, bosan, dan kesepian. Namun, dalam jangka panjang, para partisipan merasa lebih santai dibandingkan saat menghabiskan waktu secara daring.Sebuah studi tahun 2017 yang menggunakan media sosial Instagram menemukan bahwa platform berbagi foto dan video adalah yang paling merusak dalam hal citra tubuh, dimana banyak pengguna membandingkan diri mereka dengan orang lain."Ini adalah aliran konstan dari apa yang disebut foto "sempurna" yang paling banyak menimbulkan masalah di media sosial, jelas Dr Sally Austen, konsultan psikolog klinis.Menggunakan Instagram secara teratur dapat mengarah pada membuat perbandingan yang merugikan antara kehidupan nyata dan versi orang lain yang dikurasi dari kehidupan."Foto orang lain yang tampaknya memiliki kehidupan 'lebih baik' dapat menyeret kita," katanya, yang jelas sangat merugikan ketika berhubungan dengan penilaian di tubuh.Sebuah survei yang dilakukan oleh Bank of America dengan melibatkan 1.000 orang dewasa Amerika Serikat menemukan bahwa 71 persen orang Amerika tidur dekat gawai, dengan mayoritas menggunakannya sebagai alarm.Namun, kebiasaan melihat gawai sebelum tidur menyebabkan tidur tak nyenyak.Menurut National Sleep Foundation, cahaya biru yang dipancarkan dari layar ponsel dapat mengganggu produksi melatonin di dalam tubuh, yang merupakan hormon yang membantu tidur."Citra konstan orang lain yang tampaknya memiliki kehidupan 'lebih baik' dapat menciptakan situasi tak menyenangkan dan menurunkan kualitas pertemanan kita," kata Austen.Ini karena pengguna media sosial mencoba untuk terhubung dengan terlalu banyak orang sekaligus, membuat mereka dikelilingi oleh orang-orang di dunia maya tetapi kekurangan hubungan kualitas dalam kehidupan nyata.Fear Of Missing Out (FOMO) adalah ketakutan karena ketinggalan hal yang sedang ramai diperbincangkan di dunia maya. Jika Anda tak bersentuhan dengan dunia maya, bagaimana mungkin Anda bisa mengalaminya?Tidak akan, karena Anda sibuk menikmati hidup di dunia nyata daripada melihat kehidupan orang lain di dunia maya.Sebuah studi Amerika menemukan bahwa satu dari tiga orang makan sambil melihat gawai. Artinya, makan tidak fokus dan cenderung mengemil kemudian (yang biasanya tinggi kalori).Melepaskan diri dari media sosial dapat membantu mengurangi jumlah makana yang masuk dalam tubuh karena Anda makan dengan penuh kesadaran. (Independent)(DEV)