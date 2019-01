Makanan dan Minuman Favorit Bikin Bahagia Dua kali Lipat

Jakarta: Mengonsumi makanan dan minuman tidak hanya bisa memuaskan dahaga. Tapi juga bisa meningkatkan rasa bahagia hingga dua kali lipat.



Lantas, apa pasal? Begini, penelitian baru menunjukkan bahwa otak rupanya mengeluarkan hormon dopamin sebanyak setiap kali kita mengonsumsi makanan atau minuman. Yaitu ketika merasakan nikmatnya rasa makanan yang kita cicipi dan ketika perut sudah merasa kenyang.

"Ini semacam imbalan dua kali lipat yang diberikan otak, mengeluarkan hormon kebahagiaan," kata Marc Tittgemeyer, Head of the Max Planck Institute for Metabolism Research di Jerman. Temuan yang dipublikasikan dalam jurnal Cell Metabolism ini melihat efek makanan dan minuman pada tubuh manusia menggunakan teknik positron emission tomography (PET).Ini merupakan teknik pencitraan fungsional kedokteran nuklir yang digunakan untuk mengamati proses metabolisme dalam tubuh.Dalam studi tersebut, Tittgemeyer bersama rekan-rekannya meneliti sekelompok kecil sukarelawan yang diberikan milk shake favorit mereka. Lantas tubuh mereka dianalisis menggunakan teknik PET tadi.Sistem PET mendeteksi pasangan sinar gamma yang dipancarkan secara tidak langsung oleh radionuklida pemancar positron (detektor), yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui molekul aktif biologis. Gambar tiga dimensi dari konsentrasi detektor di dalam tubuh kemudian dikonstruksi melalui analisis komputer."Kami tidak hanya dapat menemukan dua puncak pelepasan dopamin. Tetapi kami juga mengidentifikasi persepsi sensorik dan fungsi kognitif yang lebih tinggi ketika manusia mengonsunsi makanan dan minuman" tandas Tittgemeyer.(TIN)