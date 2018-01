Sutradara 28 Weeks Later Dibidik untuk Mengarahkan The Sword in the Stone

California: Juan Carlos Fresnadillo, sutradara yang dikenal lewat film 28 Weeks Later, sedang dalam tahap negosiasi untuk menyutradarai film The Sword in the Stone. Film ini merupakan adaptasi versi live-action atas film animasi berjudul sama tahun 1963 produksi Disney.



Menurut laporan The Hollywood Reporter, Juan akan jadi sutradara dengan skenario tulisan Bryan Cogman. Bryan adalah penulis-produser serial HBO Game of Thrones. Brigham Taylor, yang juga memproduksi The Jungle Book, akan menjadi produser.

Juan adalah pria kelahiran Spanyol 1967. Selain membuat sejumlah film pendek dan iklan audio-video, dia juga membuat sejumlah film panjang. Beberapa filmnya khas dengan gaya kelam, seperti 28 Weeks Later (2007) dan Intruders (2011).The Sword in the Stone versi animasi adalah film terakhir yang dirilis studio sebelum Walt Disney meninggal. Film ini mengangkat kisah Raja Arthur lewat sudut pandang ringan. Fokusnya adalah Arthur muda yang sedang dilatih oleh penyihir Merlin.KIsahnya diadaptasi bebas dari novel berjudul sama karya Terence Hanbury White. Novel ini lantas menjadi bagian dalam novel fantasi berseri bertema Arthur yang berjudul The Once and Future King.Selain The Sword in the Stone, Disney juga mengembangkan satu proyek film bertema Arthur berdasarkan kisah Merlin. Ridley Scott akan memimpin proyek ini.(DEV)