5 Sayuran Paling Sehat yang Bisa Anda Konsumsi

Metrotvnews.com, Jakarta: Sayuran memang menyehatkan. Namun ada juga beberapa jenis sayuran yang lebih sehat dibandingkan jenis-jenis sayuran lainnya. Dibawah ini adalah jenis-jenis sayuran yang paling sehat dan mudah ditemukan di sekitar Anda:





Anda akan mendapatkan hasil maksimal dari sayuran anti kanker yang banyak mengandung antioksidan ini dengan memakannya mentah-mentah. Memasak bawang pada suhu tinggi dapat mengurangi secara drastis fitokimia yang bertugas melindungi tubuh dari kanker paru-paru dan kanker prostat. Cobalah campurkan bawang mentah yang telah dipotong dengan tomat, alpukat, dan jalapeno untuk kesehatan kadar gula darah dalam tubuh Anda.Satu paprika merah ukuran sedang mengandung kalori yang sedikit, namun kaya akan vitamin C yang bisa menangkal aterosklerosis, yang dapat menyebabkan penyakit jantung. Kecil-kecil cabai rawit, sebuah studi di International Journal of Cancer menemukan rutin mengonsumsi kacang polong bersama dengan kacang-kacangan lainnya dapat menurunkan risiko terkena kanker perut.Sayuran ini merupakan jenis sayuran paling sehat yang bisa Anda temukan. Kale yang memiliki daun berbentuk keriting berwarna hijau ini sangat tinggi vitamin C, antioksidan yang dapat mengurangi risiko penyakit jantung melalui cara menurunkan kadar LDL atau kolestrol jahat.Brokoli banyak mengandung antioksidan. Sebuah studi menemukan bahwa orang yang mengonsumsi 5 porsi atau lebih sayur sayuran, termasuk brokoli cenderung tidak mengalami kanker kandung kemih dibandingkan yang tidak memakannya.