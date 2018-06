Kematian Kate Spade Bukti Bahwa Popularitas Tak Jamin Kehidupan Bahagia

New York: Kematian desainer ternama, Kate Spade karena bunuh diri menunjukkan bahwa kesuksesan tidak selalu menjamin kebahagiaan. Perancang tas terkenal itu ditemukan gantung diri di rumahnya, di Park Avenue Kota New York oleh asisten rumah tangganya, Selasa, 5 Juni 2018.



Dilansir dari Associated Press, suami Kate, yakni Andy Spade sedang berada dirumah saat kejadian.



Berdasarkan data American Association of Suicidology, hampir 30 wanita meninggal karena bunuh diri di AS setiap harinya, dan lebih dari 10 ribu wanita meninggal karena bunuh diri setiap tahun.



Wanita paruh baya, seperti Spade, sangat rentan untuk bunuh diri.



"Tidak adil untuk berspekulasi mengapa Kate Spade melakukan bunuh diri, tetapi jelas bahwa dia sedang berjuang. Penyebab stres seperti menjadi orang tua, masalah yang muncul di usia paruh baya, atau masalah karier bisa menjadi penyebabnya," ujar Julie Cerel, presiden American Association of Suicidology kepada Yahoo Lifestyle.



Tidak pasti apakah Spade berjuang dengan depresi. Namun, menurut Cerel, 90 persen korban bunuh diri memiliki beberapa jenis gangguan kejiwaan.



"Kesimpulan tersebut biasanya perlu ditentukan melalui autopsi psikologis dimana biasanya orang-orang terdekat akan diwawancarai mengenai mereka yang sudah meninggal," katanya.



"Orang-orang mungkin menganggap depresi sebagai penyebab utama, tetapi sebenarnya orang yang meninggal karena bunuh diri tidak selalu karena depresi. Bahkan, orang dengan gangguan makan dan skizofrenia lebih mungkin untuk mengakhiri hidup mereka. Alasannya adalah karena dalam banyak kasus, bunuh diri bukanlah keputusan yang impulsif," pungkasnya.







(DEV)