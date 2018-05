Dubai Tumbuh Sebagai Pusat Layanan Kesehatan

Jakarta: Industri kesehatan memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat modern dan jutaan orang di seluruh dunia, standar layanan kesehatan seringkali menjadi titik ukur negara maju dari negara-negara berkembang.



Rumah bagi pusat kesehatan free zone terbesar di dunia, Dubai Healthcare City menjadi contoh bahwa sektor industri kesehatan di Uni Emirat Arab tengah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir.

(Tahun ini, Dubai juga memfokuskan usaha mereka untuk menarik dan menyelenggarakan acara-acara bisnis dalam bidang medis. Foto: Daniel Zacatenco/Unsplash.com)

(Kesehatan merupakan pilar utama dari visi UEA 2021, dengan mengutamakan tindakan pencegahan serta mengurangi gaya hidup tidak sehat yang mampu menyebabkan banyak penyakit. Foto: Robert Bock/Unsplash.com)

(Dubai Plan 2021 adalah satu dari sekian banyak kunci utama yang didedikasikan untuk kesejahteraan masyarakat dan juga perkembangan populasi di Dubai. Foto: Marc Deriaz/Unsplash.com)

(Dalam beberapa tahun ke depan, Dubai akan menjadi tuan rumah untuk acara bisnis medis, termasuk Kongres Federasi Internasional dan Asosiasi Pengelolaan Informasi Kesehatan pada tahun 2019, World Down Syndrome Congress pada tahun 2020 dan Konferensi Internasional mengenai Pengobatan Darurat yang sudah dijadwalkan pada tahun 2021. Foto: Lucy M/Unsplash.com)

Sebuah laporan yang diterbitkan oleh MENA Research Partners mengungkapkan bahwa industri kesehatan UEA telah bertumbuh sebanyak 10 persen selama setahun sejak 2015 dan diproyeksikan bernilai lebih dari 103 Miliar AED (28 Miliar USD/393 Triliun IDR) pada tahun 2021.Tahun ini, Dubai juga memfokuskan usaha mereka untuk menarik dan menyelenggarakan acara-acara bisnis dalam bidang medis.Arab Health, sebuah pameran kesehatan yang dimiliki UEA telah berkembang menjadi acara pameran dan konferensi kesehatan terbesar di dunia dan menjadi bukti akan semakin berkembangnya acara serupa di Dubai. Berlangsung setiap tahun di Dubai World Trade Center, Arab Health menarik lebih dari 130.000 pakar kesehatan dari seluruh dunia.Dengan meningkatnya partisipasi pakar kesehatan dari seluruh penjuru benua dalam kegiatan bisnis kesehatan, Dubai berhasil mengokohkan diri sebagai jembatan penghubung bisnis dan kerjasama dunia. Kota Dubai memegang peranan penting dalam memfasilitasi diskusi medis yang membuahkan terobosan-terobosan mutakhir dalam sektor kesehatan.Pada tahun 2010, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, selaku Wakil Presiden dan Perdana Menteri Uni Emirat Arab sekaligus penguasa Dubai, mengumumkan Visi UEA 2021, yaitu untuk menempatkan UEA diantara negara-negara terbaik di seluruh dunia.Kesehatan merupakan pilar utama dari visi UEA 2021, dengan mengutamakan tindakan pencegahan serta mengurangi gaya hidup tidak sehat yang mampu menyebabkan banyak penyakit seperti diabetes, kanker, dan penyakit kardiovaskular, yang bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat Dubai terbiasa dengan gaya hidup yang sehat.Adapun inisiatif jangka panjang yang dilakukan untuk mendukung Visi UEA 2021 diantaranya adalah penilaian akreditasi untuk seluruh rumah sakit umum dan swasta, yang juga bertujuan untuk membantu Dubai agar menjadi salah satu negara dengan pusat industri kesehatan terbaik.Dubai juga membuka jalan bagi penemuan-penemuan medis yang nantinya akan menciptakan bukan hanya penawaran fasilitas kesehatan di kota Dubai namun juga sistem kesehatan secara keseluruhan di Uni Emirat Arab.(Baca juga: Setiap Kota Punya Cerita, Dubai Punya La Perle yang Siap Membius Anda Dubai Plan 2021 adalah satu dari sekian banyak kunci utama yang didedikasikan untuk kesejahteraan masyarakat dan juga perkembangan populasi di Dubai. Hal tersebut menilai pengalaman hidup masyarakat di Dubai dan juga para pendatang yang dinilai dari hasil interaksi mereka dengan lingkungan, layanan ekonomi, dan sosial yang telah disediakan.Salah satu dari aspirasi tersebut ditetapkan dengan tujuan menciptakan kesadaran lebih oleh masyarakat akan pentingnya kesehatan dan sistem kesehatan yang kuat, dimana hal tersebut juga akan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan juga para turis yang datang ke Dubai.Untuk mendukung ambisi ini, Dubai Healthcare City, sebuah penawaran unik yang berfungsi sebagai katalis atau pemicu bagi pertumbuhan industri kesehatan di Dubai, telah berkomitmen untuk menjadi tujuan pilihan yang diakui secara internasional dalam hal kualitas kesehatan dan pusat keunggulan terpadu untuk bidang klinis dan layanan kesehatan, pendidikan dan penelitian medis.Untuk menciptakan kemajuan dan penemuan lebih lanjut, bukan hanya di Dubai, melainkan juga di sektor kesehatan UEA secara menyeluruh, Mohammed Bin Rashid Medical University of Medicine dan Health Sciences, sebuah pusat pendidikan dan ilmu kesehatan yang terletak di Dubai Healthcare City, didirikan pada wadah terpadu yang mendukung pendidikan kesehatan, penelitian dan praktek klinis serta bertujuan untuk menjadi universitas ilmu kedokteran dan kesehatan terkemuka.Dubai Business Events (DBE) merupakan sebuah divisi dari Dubai Tourism yang juga merupakan biro konvensi resmi Dubai sedang berfokus dalam menarik acara-acara bisnis regional dan internasional yang dapat mendukung pencapaian target Dubai untuk menjadi negara yang berwawasan ekonomi dan menjadi tujuan paling ideal dalam menjadi tuan rumah pameran bisnis dan memfasilitasi perkembangan fasilitas dunia di berbagai industri, termasuk kesehatan dan obat-obatan.Issam Kazim, CEO dari Dubai Corporation for Tourism & Commerce Marketing mengatakan, "Selama beberapa dekade, pusat kesehatan Dubai sudah berfungsi secara efektif dan kota Dubai adalah rumah bagi fasilitas medis dan para pakar kesehatan kelas dunia.""Kami tertarik untuk membangun kesuksesan Dubai serta mendukung pemerintah dalam pencapaian target untuk mengubah Dubai menjadi pusat medis dunia dengan menghadirkan konferensi-konferensi penting dalam sektor medis. Program Dubai Business Events sangat selaras dengan kepentingan para pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang bersangkutan, termasuk Dubai Health Authority (DHA) untuk fokus dalam menyelenggarakan pameran bisnis medis dan mendukung penemuan-penemuan medis baru dan meningkatkan kualitas hidup."Disamping itu, melalui dukungan dari DBE’s Al Safeer Ambassador Programme yang pada dasarnya merupakan jaringan yang terdiri lebih dari 350 pakar industri terkemuka, termasuk ilmuwan, ahli kesehatan profesional, para pebisnis dan pejabat pemerintahan, para anggota tersebut bekerja sama untuk memanfaatkan koneksi dan pengaruh global yang mereka miliki untuk membawa acara bisnis medis, pertemuan, dan konferensi ke Dubai.Dalam beberapa tahun ke depan, Dubai akan menjadi tuan rumah untuk acara bisnis medis, termasuk Kongres Federasi Internasional dan Asosiasi Pengelolaan Informasi Kesehatan pada tahun 2019, World Down Syndrome Congress pada tahun 2020 dan Konferensi Internasional mengenai Pengobatan Darurat yang sudah dijadwalkan pada tahun 2021.Acara bisnis medis mendatang di Dubai akan menyambut ribuan ahli medis profesional dari seluruh dunia yang akan datang dengan tujuan untuk mendiskusikan terobosan-terobosan dan menyebarkan kesadaran mengenai topik-topik utama medis.Diantara berbagai acara bisnis kesehatan besar yang akan dilaksanakan di Dubai pada tahun 2018, salah satu diantaranya adalah Kongres Dunia mengenai Kesehatan Kardiologi dan Kardiovaskular yang akan diadakan untuk kedua kalinya di Dubai.Dubai Business Events bekerja sama dengan Emirates Cardiac Society (ECS) untuk memenangkan tawaran untuk membawa acara tersebut kembali ke Dubai, dan juga bekerjasama dengan Gulf Heart Association di organisasi tersebut. Kongres tersebut diharapkan mampu menarik kehadiran para ahli di lebih dari 110 negara, tidak hanya mewakili bidang kardiologi dan kesehatan kardiovaskular, namun juga area lainnya seperti pediatri, keperawatan, obat-obatan tradisional, nefrologi dan endokrinologi.Profesor Abdullah Shehab, Presiden dari Emirates Cardiac Society mengungkapkan, "Emirates Cardiac Society selalu merasa terhormat untuk mendorong kolaborasi apa pun yang mampu memberdayakan acara-acara dalam bidang medis di UEA dan juga menjadi duta dari UEA di acara luar negeri, melalui kehadiran internasional kami di konferensi internasional seperti American College of Cardiology Congress and the European Society of Cardiology Congress.""Acara ini akan menempatkan Dubai menjadi sorotan untuk inovasi-inovasi baru disamping apa yang sedang dikerjakan oleh masyarakat, termasuk acara-acara dan proyek dengan asosiasi international dan masyarakat yang berbeda untuk menyorot komunitas kardiologi di UEA."Para pemangku kepentingan di acara bisnis Dubai ini bersiap-siap untuk masuk ke dalam acara bisnis medis yang akan dilaksanakan di Dubai selama beberapa tahun ke depan.Lokasi acara, pembuat acara dan pengurus acara memahami dampak yang lebih besar dan mendukung strategi Dubai untuk menghadirkan acara yang berkaitan dengan kesehatan yang akan mendukung diskusi-diskusi dan menciptakan perubahan dunia.Mahir Julfar, SVP – Venue Services Management, Dubai World Trade Centre mengatakan, "Dengan lebih dari 35 tahun warisan untuk menggerakkan sektor acara di beberapa wilayah, Dubai World Trade Centre (DWTC) menciptakan, menarik, dan menumbuhkan acara-acara industri terdepan yang membantu pengembangan bisnis di wilayah tersebut.""Dikarenakan industri kesehatan Dubai terus berkembang, DWTC akan terus menawarkan wadah strategis untuk diskusi-diskusi bermakna di sektor ini, untuk mendorong pertumbuhan dan menegaskan kembali posisi Dubai sebagai tujuan pusat kesehatan terkemuka di seluruh dunia untuk menjalankan bisnis.Seiring dengan perkembangan Dubai dalam mendukung ambisinya sebagaimana telah diuraikan dalam Visi UEA 2021, acara bisnis medis diatur untuk bertindak sebagai akselerator yang akan memungkinkan perkembangan dunia industri dan menghasilkan terobosan-terobosan medis yang akan menyelematkan banyak jiwa.(TIN)