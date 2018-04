Cara Melihat Tanda-tanda Anak Anda akan Melakukan Self Harming

Raka Lestari • Kamis, 05 Apr 2018 05:12 WIB psikologiremaja

National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) menyebut tanda-tanda seperti depresi, menangis, motivasi rendah bisa menjadi tanda-tanda emosional yang bisa membahayakan diri. (Foto: Matthew Henry/Unsplash.com)