Studi: Banyak Dokter Menunda Vaksin karena Permintaan Orang Tua

Jakarta: Dokter sangat menyadari potensi risiko jika menunda pemberian vaksin. Namun, menurut penelitian terbaru, kebanyakan dokter mengakomodasi permintaan orang tua mengubah jadwal imunisasi anak mereka.



Para dokter setuju bahwa menunda atau memberi jarak pada pemberian vaksin imunisasi dapat meningkatkan kesempatan mereka untuk tertular penyakit (seperti campak) dan menginfeksi orang lain dengan penyakit-penyakit ini. Jadi, sangat penting membangun kepercayaan orang tua yang tampaknya mengesampingkan konsekuensi negatif ini dalam banyak situasi.

Penelitian dari American Academy of Pediatrics (AAP) yang dipublikasikan di jurnal Pediatrics, menyurvei 534 dokter anak untuk mengetahui seberapa sering orang tua meminta penundaan vaksin untuk anak-anak di bawah usia 2 tahun, bagaimana dokter anak merasa terkait permintaan ini, dan metode apa yang mereka gunakan untuk merespons.Hampir semua dokter anak yakni 93 persen (dalam penelitian ini) dilaporkan telah diminta untuk menunda vaksin setidaknya sekali per bulan. Dari dokter anak itu, sepertiga mengatakan mereka memenuhi permintaan orangtua "sering" atau "selalu," dan sepertiga lainnya menyerah "kadang-kadang."Kebanyakan dokter memenuhi permintaan ini dengan harapan membangun hubungan yang lebih baik dengan keluarga mereka, dan untuk menghindari kehilangan anak sebagai pasien. "Orang tua mendengar banyak hal yang menakutkan tentang vaksin dari anggota keluarga, teman, dan media," kata David Hill, M.D., Dokter Anak di Wilmington, North Carolina, dan penulis Dad to Dad: Parenting Like a Pro. "Tapi saya percaya bahwa cara terbaik untuk melindungi anak-anak dari penyakit adalah memvaksinasi mereka tepat waktu dan lengkap."Jadwal vaksin AAP, yang diperbarui pada akhir Januari, disusun oleh 60 ahli panelis dari Komunitas Penasehat tentang Praktik Imunisasi (ACIP) dan rincian persis kapan seorang anak harus mendapatkan vaksin tertentu. "Jadwal ini dirancang dengan sangat bijaksana," jelas Wendy Hunter, M.D., seorang dokter anak di San Diego dan penulis blog Baby Science. "Waktu vaksinasi terbukti aman dan efektif ketika jadwal diikuti.""Pergi ke Dokter Anak tidak seperti pergi ke Starbucks," kata Ari Brown, M.D., seorang Dokter Anak dan penasihat Parents yang juga penulis seri "Baby 411.""Jika terasa seperti itu, dengan orangtua memesan foto favorit mereka dan menolak orang lain, maka mereka tidak mengambil keuntungan dari pengetahuan yang menganjurkan untuk kesehatan anak mereka," kata Brown.AAP mendorong Dokter Anak untuk terus bekerja dengan orangtua yang enggan memberikan vaksin, untuk mendidik dan memengaruhi mereka untuk mematuhi jadwal vaksin. Dokter dapat memilih strategi mereka sendiri untuk berkomunikasi dengan orangtua yang masih tidak yakin tentang vaksin. "Saya menemukan bahwa diberikan waktu untuk membangun hubungan saling percaya, kita biasanya dapat bekerjasama untuk menjaga anak-anak tetap aman dan sehat," kata Dr. Hill.(ELG)