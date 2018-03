Ketahui Arti Tangisan Bayi

Jakarta: Zaman dulu banyak orang tua kita yang mudah menebak arti dari tangisan bayi. Terkadang ibu kita dulu suka berkata bahwa si bayi menangis karena dia lapar, haus, atau popoknya basah.



Namun Dr Harvey Karp, MD, seorang dokter spesialis anak di Los Angeles sekaligus penulis dari "The Happiest Baby on the Block" mengatakan bahwa menebak-nebak tangisan bayi hanya sebuah mitos saja tanpa tahu pasti apa yang si bayi rasakan.

(Bayi menggosok-gosok matanya adalah salah satu tanda ia lelah dan mengantuk. Foto: Jenna Norman/Unsplash.com)

(Untuk membantu si kecil tidur dengan nyaman pada malam hari, cobalah memberikan ia kenyamanan misalnya dengan membedong tidak terlalu keras secukupnya saja. Foto: Omar Lopez/Unsplash.com)

Sebagai tambahan soal tangisan bayi, Dr Ron Barr, PhD, seorang profesor dan ahli decoding tangisan bayi di the department of pediatrics di the University of British Columbia pun mengatakan bahwa ada satu momen di mana bayi Anda tak bisa ditenangkan."Dan ini tidak apa-apa, bayi Anda baik-baik saja, dan selalu ingat bahwa setiap bayi unik. Anda bisa berkesperimen untuk melakukan banyak hal untuk membuatnya tenang," saran Dr Barr.Dan berikut ini adalah beberapa arti tangisan bayi yang bisa Anda ketahui:Tangisannya cukup terdengar putus asa, tak berhenti-henti, dan biasanya bernada tinggi.Dia tak disusui lebih dari satu setengah jam sampai tiga jam, dan itu membuatnya haus. Mulutnya bergoyang atau wajahnya terlihat panik.Ketika Anda ragu akan arti dari tangisannya, beri ia ASI terlebih dahulu. Namun, terkadang ada waktunya juga ia merasa hanya ingin Anda ibunya untuk mendekapnya dan dekatkan dengan payudara Anda. Bayi dapat mencium bau ASI Anda. Dan jika ayah di dekatnya juga bisa membantu si kecil untuk menenangkannya dengan cara menyentuh bayi atau memegangnya.(Baca juga: Perkembangan Bahasa Anak Dimulai Sejak dalam Kandungan Tangisan seperti orang tertikam, kencang, dan seperti berciut-ciut.Dot bisa Anda coba berikan pada si kecil untuk menenangkannya. Deana Andersen-Tennant mengatakan bahwa dot atau empeng bisa membantu bayi mengeluarkan gas dari sistemnya. Ketika si kecil divaksinasi atau melakukan prick test juga disarankan untuk memakai dot untuk mengurangi rasa sakitnya.Jika si kecil menangis dan tak berhenti percayakan pada insting Anda sebagai ibu. Jangan lupa untuk memeriksa seluruh badan, popok, dan suhu badannya siapa tahu ia sedang ruam popok parah dan menangis keras.Bernapas seperti orang yang lelah. Tangisan ini bisa lebih cepat ditenangkan dibandingkan dengan tangisan lainnya.Mata bayi sedikit menutup tanda ia merasa lelah. Atau bisa jadi matanya terbuka dan berkaca-kaca, dengan sedikit warna kemerahan atau sedikit membengkak di bagian bawah mata (karena rasa letih). Dan satu lagi, bayi menggosok-gosok matanya.Untuk membantu si kecil tidur dengan nyaman pada malam hari, cobalah memberikan ia kenyamanan misalnya dengan membedong tidak terlalu keras secukupnya saja. Deanna Andersen juga mengungkapkan bahwa 9 dari 10 bayi dapat tidur dengan nyaman dan tidak rewel dengan diberikan bedong yang nyaman.Stacy Whitman seorang penulis dari Heiley, Idaho, Amerika juga senada dengan Deanna yaitu menyarankan membedong bayi agar membuatnya tenang dan memberikan kenyamanan."Kuncinya sebelum membedong saya memberikan dot terlebih dahulu kemudian membedongnya jadi lebih baik dan ia tidak meronta," papar Whitman."Juga jika bayi Anda masih merasa gelisah saja berada di tangan Anda, letakkan si kecil di boksnya agar ia tenang. Terkadang bayi yang rewel dan menangis hanya butuh tidur yang tanpa ada gangguan saja," tambah Andersen.(TIN)